Justice et faits divers
Depuis près d’une dizaine de jours

Le promoteur immobilier Jean-François Malo fuit la justice

par 98.5

0:00
5:40

Entendu dans

Lagacé le matin

le 23 octobre 2025 06:03

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Affaires judiciaires et faits divers avec Bénédicte Lebel / Cogeco Média

Le promoteur immobilier Jean-François Malo fuit la justice depuis près d’une dizaine de jours parce qu’il aurait peur pour sa sécurité selon ce qu'il a laissé entendre dans un courriel transmis à la cour.

Dans la nuit de mercredi, il a envoyé un courriel au juge pour l'avertir qu’il ne serait pas à la cour, mais qu’il pourrait y assister par vidéoconférence en après-midi. Ce qu'il n'a finalement pas fait.

Écoutez Bénédicte Lebel résumer les nouveaux développements de cette histoire, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Elle explique que l'entrepreneur a finalement réécrit au juge sur l’heure du dîner en disant qu'il ne croyait pas qu’il serait possible d'établir une connexion et qu’il aurait «vraiment très, très, peur» en raison de menaces à son endroit.

Rappelons que la Couronne demande jusqu’à 12 ans de prison dans son cas.

Autre sujet traité:

  • Trois mineurs arrêtés pour une invasion de domicile à Laval.

