 Aller au contenu
Hockey
Gestion des gardiens des Canadiens

«Je n'ai pas aimé comment Samuel a été traité» -José Théodore

par 98.5 Sports

0:00
17:53

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 22 octobre 2025 19:36

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
José Théodore
José Théodore
«Je n'ai pas aimé comment Samuel a été traité» -José Théodore
José Théodore / Cogeco Média

La gestion des gardiens de but avec les Canadiens de Montréal, ce n'est jamais simple. Et José Théodore en avait long à dire à ce sujet au micro de Mario Langlois.

En fait, José Théodore, un ancien gardien, n'aime pas le traitement réservé au gardien numéro 1 actuel de l'équipe.

«Samuel (Montembeault) a gagné le match contre le Kraken. Je comprends pas pourquoi on n'est pas revenu avec Samuel contre Nashville. Là, on donne la chance à Dobes. Dobes, il joue sans pression. Samuel, Il cherche un peu sa game. C'est normal, on est en début de saison. Dobes, il n'a rien à perdre», note Théodore.

«Samuel a joué 62 matchs pour t'emmener en séries. Il a quand même gagné son match (contre le Kraken). On donne le filet à Dobes. Il n'a pas de pression. Je suis passé par là. Quand tu es numéro deux: aucune pression, ça passe ou ça casse. Là, il a gagné. Par respect, on dit: 'On va redonner le filet à Samuel, c'est notre numéro un'. Tu te rends tu compte la pression additionnelle qu'on lui a donné? C'est facile de dire que ta job, c'est d'arrêter les pucks. Là, on l'a enlevé après une victoire contre Seattle. Je l'aime, Martin St-Louis. Mais Martin, il a coaché comme un joueur d'avant et non comme un gars qui connaît les gardiens.»

José Théodore

Vous aimerez aussi

Les Canadiens face à une équipe désespérée
Les amateurs de sports
Les Canadiens face à une équipe désespérée
0:00
9:45

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
Défis logistiques et frénésie pour les Blue Jays
Rattrapage
Les Blue Jays à la Série mondiale
Défis logistiques et frénésie pour les Blue Jays
«On va donner le match contre la meilleure équipe (Oilers) à notre numéro un»
Rattrapage
Samuel Montembeault contre les Oilers
«On va donner le match contre la meilleure équipe (Oilers) à notre numéro un»
Le spectacle, oui, mais pas au détriment du résultat
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Le spectacle, oui, mais pas au détriment du résultat
Les Canadiens face à une équipe désespérée
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
Les Canadiens face à une équipe désespérée
L'entraîneur Marco Donadel de retour en 2026
Rattrapage
CF Montréal
L'entraîneur Marco Donadel de retour en 2026
«Dobson, je le vois plus à l'aise, plus rapide» -Danièle Sauvageau
Rattrapage
Canadiens de Montréal
«Dobson, je le vois plus à l'aise, plus rapide» -Danièle Sauvageau
«Demidov n'utilise pas sa vitesse à bon escient» -Dany Dubé
Rattrapage
Il ne lance pas assez souvent
«Demidov n'utilise pas sa vitesse à bon escient» -Dany Dubé
«Vlad est en train de faire sa place au sommet de la pyramide» -Jasmin Roy
Rattrapage
Les Blue Jays à la Série mondiale
«Vlad est en train de faire sa place au sommet de la pyramide» -Jasmin Roy
«Un petit aperçu des dix prochaines années avec Demidov et Hutson»
Rattrapage
Face aux Sabres
«Un petit aperçu des dix prochaines années avec Demidov et Hutson»
Joshua Roy va-t-il jouer ou demeurer sur la passerelle?
Rattrapage
Rappelé par les Canadiens
Joshua Roy va-t-il jouer ou demeurer sur la passerelle?
L'importance de simplifier le jeu offensif pour le Tricolore
Rattrapage
Trop de dentelle?
L'importance de simplifier le jeu offensif pour le Tricolore
«Sur mon calendrier, c'était Dobes ce soir» -Stéphane Waite
Rattrapage
Dobes préféré à Montembeault
«Sur mon calendrier, c'était Dobes ce soir» -Stéphane Waite
«Vladimir, cette année, il livre la marchandise» -Jasmin Roy
Rattrapage
Vladimir Guerrero fils est en feu
«Vladimir, cette année, il livre la marchandise» -Jasmin Roy
Les commandites pour les vedettes du CH: «C'est quand même considérable»
Rattrapage
La valeur du sport
Les commandites pour les vedettes du CH: «C'est quand même considérable»