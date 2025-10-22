Gestion des gardiens des Canadiens

La gestion des gardiens de but avec les Canadiens de Montréal, ce n'est jamais simple. Et José Théodore en avait long à dire à ce sujet au micro de Mario Langlois.

En fait, José Théodore, un ancien gardien, n'aime pas le traitement réservé au gardien numéro 1 actuel de l'équipe.

«Samuel (Montembeault) a gagné le match contre le Kraken. Je comprends pas pourquoi on n'est pas revenu avec Samuel contre Nashville. Là, on donne la chance à Dobes. Dobes, il joue sans pression. Samuel, Il cherche un peu sa game. C'est normal, on est en début de saison. Dobes, il n'a rien à perdre», note Théodore.