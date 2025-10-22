Gestion des gardiens des Canadiens

La gestion des gardiens de but avec les Canadiens de Montréal, ce n'est jamais simple. Et José Théodore en avait long à dire à ce sujet au micro de Mario Langlois.
En fait, José Théodore, un ancien gardien, n'aime pas le traitement réservé au gardien numéro 1 actuel de l'équipe.
«Samuel (Montembeault) a gagné le match contre le Kraken. Je comprends pas pourquoi on n'est pas revenu avec Samuel contre Nashville. Là, on donne la chance à Dobes. Dobes, il joue sans pression. Samuel, Il cherche un peu sa game. C'est normal, on est en début de saison. Dobes, il n'a rien à perdre», note Théodore.
«Samuel a joué 62 matchs pour t'emmener en séries. Il a quand même gagné son match (contre le Kraken). On donne le filet à Dobes. Il n'a pas de pression. Je suis passé par là. Quand tu es numéro deux: aucune pression, ça passe ou ça casse. Là, il a gagné. Par respect, on dit: 'On va redonner le filet à Samuel, c'est notre numéro un'. Tu te rends tu compte la pression additionnelle qu'on lui a donné? C'est facile de dire que ta job, c'est d'arrêter les pucks. Là, on l'a enlevé après une victoire contre Seattle. Je l'aime, Martin St-Louis. Mais Martin, il a coaché comme un joueur d'avant et non comme un gars qui connaît les gardiens.»