Société
Violence en milieu familial

La fessée devrait-elle être illégale?

le 22 octobre 2025 12:04

Marie-Eve Tremblay
La fessée devrait-elle être illégale?
Près de 10 % des parents québécois approuvent toujours la fessée. / ikostudio/ Adobe Stock

Selon l'Institut de la statistique du Québec, la violence physique mineure envers les enfants a diminué de 70% en 25 ans, mais près de 10% des parents québécois approuvent toujours la fessée...

Êtes-vous de l'avis que la violence éducative ait encore sa place?

Devrait-on rendre les châtiments corporels illégaux au Canada? 

Écoutez Nancy Doyon, éducatrice spécialisée, coach familial et autrice, donner son avis à ce sujet, mercredi, à Radio textos avec Marie-Eve Tremblay. 

Des témoignages d’auditeurs illustrent la diversité des expériences et des conséquences psychologiques.

«J'arrive de France à l'instant et je vois à quel point, bien, au Québec, on est en avance là-dessus. C'est beaucoup mieux intégré, le fait que les tapes, les coups, ce n'est pas une méthode éducative efficace. Les gens sont beaucoup plus au courant aussi des impacts psychologiques qu'il peut y avoir à long terme chez les enfants qui ont vécu de la violence.» 

Nancy Doyon

