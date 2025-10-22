Violence en milieu familial

Selon l'Institut de la statistique du Québec, la violence physique mineure envers les enfants a diminué de 70% en 25 ans, mais près de 10% des parents québécois approuvent toujours la fessée...

Êtes-vous de l'avis que la violence éducative ait encore sa place?

Devrait-on rendre les châtiments corporels illégaux au Canada?

Écoutez Nancy Doyon, éducatrice spécialisée, coach familial et autrice, donner son avis à ce sujet, mercredi, à Radio textos avec Marie-Eve Tremblay.

Des témoignages d’auditeurs illustrent la diversité des expériences et des conséquences psychologiques.