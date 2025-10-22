Radio textos

Nicolas Duvernois discute de la baisse de la violence physique envers les enfants au Québec et aborde la persistance de la fessée dans certaines cultures et sa légalité encadrée.

Il analyse aussi le documentaire Netflix La voisine idéale, relatant un conflit tragique en Floride impliquant une mère monoparentale noire, la loi Stand Your Ground (2005), la pauvreté, la violence armée et le rôle psychosocial accru des policiers.

