Société
Radio textos

«Tu as perdu tout argument quand tu arrives à infliger de la violence»

par 98.5

0:00
25:25

Entendu dans

Radio textos

le 22 octobre 2025 11:45

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Nicolas Duvernois
Nicolas Duvernois
«Tu as perdu tout argument quand tu arrives à infliger de la violence»
Nicolas Duvernois / Cogeco Média

Nicolas Duvernois discute de la baisse de la violence physique envers les enfants au Québec et aborde la persistance de la fessée dans certaines cultures et sa légalité encadrée.

Il analyse aussi le documentaire Netflix La voisine idéale, relatant un conflit tragique en Floride impliquant une mère monoparentale noire, la loi Stand Your Ground (2005), la pauvreté, la violence armée et le rôle psychosocial accru des policiers. 

Écoutez Dans l'oeil de Nicolas Duvernois, avec le fondateur et président-directeur général de Duvernois Esprits créatifs, à Radio textos

Autres sujets abordés: 

  • La crise de l’industrie du luxe 
  • La baisse du marché chinois et ses implications économiques mondiales.

