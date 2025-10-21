Canadiens de Montréal

Selon Billy Bertrand, du Réseau des sports. Ivan Demidov a tenté 23 passes vers l'enclave qui n'ont pas trouvé preneur.
Est-ce que le jeune Russe est bien entouré? Est-ce qu'on peut compléter ces manoeuvres?
Écoutez Mario Langlois en discuter avec Danièle Sauvageau, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- L'importance du timing et la synergie entre coéquipiers;
- L'utilisation stratégique des unités spéciales;
- La gestion du temps de glace et l’impact de l’énergie dépensée sur la performance collective et individuelle;
- «Dobson, je le vois plus à l'aise. Je le vois plus rapide»;
- Le temps de glace: pas toujours synonyme de l'effort dépensé.