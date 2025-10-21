Les Canadiens de Montréal sont à Calgary pour amorcer une série de quatre matchs à l'étranger.
Écoutez Martin McGuire et Dany Dubé, présents à Calgary, discuster de la situation du Tricolore au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Une note pour les Canadiens depuis le début de saison?
- Le Tricolore a des ennuis en deuxième période. Certains joueurs sont têtus, estime l'entraîneur Martin St-Louis;
- L'équipe doit retrouver la cohésion de février et mars derniers, souligne Jake Evans;
- St-Louis ne veut pas aller contre les instincts de ses joueurs;
- Dany Dubé: «Demidov n'utilise pas encore sa vitesse à bon escient»;
- Dany Dubé: «Demidov ne lance pas assez souvent»;
- Zachary Bolduc devrait-il remplacer Alex Newhook avec Oliver Kapanen et Ivan Demidov?
- Dany Dubé: «Je ne pense pas que le statut de Samuel (Montmbeault) soit en jeu»