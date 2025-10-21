 Aller au contenu
Demidov ne lance pas assez souvent

«Demidov n'utilise pas sa vitesse à bon escient» -Dany Dubé

le 21 octobre 2025 20:41

Mario Langlois
Martin McGuire
Ivan Demidov (au centre) a encore des choses à peaufiner. / PC/

Les Canadiens de Montréal sont à Calgary pour amorcer une série de quatre matchs à l'étranger.

Écoutez Martin McGuire et Dany Dubé, présents à Calgary, discuster de la situation du Tricolore au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Une note pour les Canadiens depuis le début de saison?
  • Le Tricolore a des ennuis en deuxième période. Certains joueurs sont têtus, estime l'entraîneur Martin St-Louis;
  • L'équipe doit retrouver la cohésion de février et mars derniers, souligne Jake Evans;
  • St-Louis ne veut pas aller contre les instincts de ses joueurs;
  • Dany Dubé: «Demidov n'utilise pas encore sa vitesse à bon escient»;
  • Dany Dubé: «Demidov ne lance pas assez souvent»;
  • Zachary Bolduc devrait-il remplacer Alex Newhook avec Oliver Kapanen et Ivan Demidov?
  • Dany Dubé: «Je ne pense pas que le statut de Samuel (Montmbeault) soit en jeu»

