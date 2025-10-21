Face aux Sabres

Avec cinq victoires en sept rencontres jusqu'ici, les Canadiens de Montréal soulèvent les passions.
Écoutez Tony Marinaro en discuter avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- L'enthousiasme envers les Canadiens jusqu'ici: «10 sur 10. Ils donnent un bon spectacle», note Tony;
- Le spectacle Harlem Globetrotters de Lane Hutson et Ivan Demidov: «On a eu un petit aperçu des dix prochaines années avec Demidov et Lane Hutson»;
- Nick Suzuki est le meilleur marqueur de la LNH depuis la Confrontation des 4 Nations;
- Juraj Slafkovsky est en avance sur sa production saisonnière en ce début de saison: «Je le vois devenir le Gronkowski des Canadiens de Montréal», souligne Mario Langlois;