 Aller au contenu
Société
La centralisation des ressources inquiète

«Il est temps que les élus changent de discours, l'itinérance a changé»

par 98.5

0:00
6:10

Entendu dans

Lagacé le matin

le 21 octobre 2025 09:17

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
«Il est temps que les élus changent de discours, l'itinérance a changé»
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

Des citoyens du quartier Hochelaga-Maisonneuve à Montréal s'inquiètent de la centralisation des ressources en itinérance. La Presse souligne que l'organisme CAP Saint-Jacques, qui fait l'objet d'un projet de modernisation de ses installations, est au coeur de l'enjeu.

L'organisme gère trois ressources pour un total de 350 places, mais souhaite que ses services soient concentrés sur un seul site à compter de 2030.

Écoutez la chronique de Luc Ferrandez à ce sujet, mardi, au micro de Patrick Lagacé. 

Il souligne comprendre l'inquiétude des citoyens.

«Il est temps que les élus changent de discours. L'itinérance a changé. [...] Il y a des voleurs, des bums, des bandits, que tu ne pourras jamais réformés. [...] Donc, il y a des bums et du monde qu'on peut réhabiliter. Réhabilitons ceux qu'on peut réhabiliter et les bums, occupons-nous-en, mais pas dans le milieu résidentiel. Quand est-ce que vous allez comprendre que leur nombre et leur niveau de problèmes a atteint une limite qui dépasse la capacité d'accueil d'une rue résidentielle.»

Luc Ferrandez

Vous aimerez aussi

Prédire aux sous près les coûts d'un projet informatique? «Impossible à faire»
Lagacé le matin
Prédire aux sous près les coûts d'un projet informatique? «Impossible à faire»
0:00
8:40
Spécial «sous-marin» | L'énigme du mardi 21 octobre
Lagacé le matin
Spécial «sous-marin» | L'énigme du mardi 21 octobre
0:00
2:26

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Janette Bertrand et le récit d'un Québec où «tout était péché»
Rattrapage
Cent ans d’histoire: vous m’avez raconté le Québec
Janette Bertrand et le récit d'un Québec où «tout était péché»
La moitié du personnel de soutien scolaire dit être victime de violence physique
Rattrapage
Sondage
La moitié du personnel de soutien scolaire dit être victime de violence physique
«C'est vraiment un concept d'équipe cette année» -Jasmin Roy
Rattrapage
Victoire historique des Blue Jays
«C'est vraiment un concept d'équipe cette année» -Jasmin Roy
Amnistie internationale lance un appel à la vigilance concernant TikTok
Rattrapage
Contenus dépressifs et suicidaires
Amnistie internationale lance un appel à la vigilance concernant TikTok
Kenny Loggins exige le retrait de «Danger Zone» de la vidéo de Donald Trump
Rattrapage
Générée par l'IA
Kenny Loggins exige le retrait de «Danger Zone» de la vidéo de Donald Trump
«C'est long parfois pour une génération voir une équipe gagner»
Rattrapage
Les Blue Jays accèdent à la Série Mondiale
«C'est long parfois pour une génération voir une équipe gagner»
«On va vivre avec le spectre des données qui ont fui» -Steve Waterhouse
Rattrapage
Fuite de renseignements chez Desjardins
«On va vivre avec le spectre des données qui ont fui» -Steve Waterhouse
Bijoux subtilisés: «Il y a de fortes chances qu'ils soient détruits»
Rattrapage
Vol au Louvre
Bijoux subtilisés: «Il y a de fortes chances qu'ils soient détruits»
Prédire aux sous près les coûts d'un projet informatique? «Impossible à faire»
Rattrapage
Témoignage devant la Commission Gallant
Prédire aux sous près les coûts d'un projet informatique? «Impossible à faire»
Poilievre sous le feu des critiques conservatrices pour ses propos sur Trudeau
Rattrapage
Aga Khan et SNC-Lavalin
Poilievre sous le feu des critiques conservatrices pour ses propos sur Trudeau
«Après 12 ans, j'ai fait ce que j'avais à faire» -Manon Massé
Rattrapage
Elle mettra fin à sa carrière politique en 2026
«Après 12 ans, j'ai fait ce que j'avais à faire» -Manon Massé
Des données encore sur le web clandestin: comment se protéger?
Rattrapage
Fuite de renseignements chez Desjardins
Des données encore sur le web clandestin: comment se protéger?
Laïcité: a-t-on besoin de la clause dérogatoire dans le projet de loi?
Rattrapage
Déposé en novembre
Laïcité: a-t-on besoin de la clause dérogatoire dans le projet de loi?
Vol au Louvre: les réseaux sociaux s'enflamment
Rattrapage
Encore beaucoup de réactions
Vol au Louvre: les réseaux sociaux s'enflamment