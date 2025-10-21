La centralisation des ressources inquiète

Des citoyens du quartier Hochelaga-Maisonneuve à Montréal s'inquiètent de la centralisation des ressources en itinérance. La Presse souligne que l'organisme CAP Saint-Jacques, qui fait l'objet d'un projet de modernisation de ses installations, est au coeur de l'enjeu.

L'organisme gère trois ressources pour un total de 350 places, mais souhaite que ses services soient concentrés sur un seul site à compter de 2030.

Écoutez la chronique de Luc Ferrandez à ce sujet, mardi, au micro de Patrick Lagacé.

Il souligne comprendre l'inquiétude des citoyens.



