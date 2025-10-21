Témoignage devant la Commission Gallant

Les coûts de la transformation numérique à la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) continuent de surprendre.

Un expert entendu lundi à la Commission Gallant a indiqué que la facture totale pourrait doubler ou même tripler, atteignant jusqu'à trois milliards de dollars.

Toutefois, selon Louis Martin, professeur associé en informatique à l'UQAM, prédire avec précision le coût d'un projet informatique de cette ampleur est pratiquement impossible.

