Témoignage devant la Commission Gallant

Les coûts de la transformation numérique à la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) continuent de surprendre.
Un expert entendu lundi à la Commission Gallant a indiqué que la facture totale pourrait doubler ou même tripler, atteignant jusqu'à trois milliards de dollars.
Toutefois, selon Louis Martin, professeur associé en informatique à l'UQAM, prédire avec précision le coût d'un projet informatique de cette ampleur est pratiquement impossible.
Écoutez son entrevue au micro de Patrick Lagacé, mardi.
«Lorsqu'on débute un projet informatique, on n'a pas toutes les données. Ce qu'il faut comprendre, un système, ce n'est pas de la construction, c'est de la conception. [...] Pour un système d'une complexité de cette envergure-là, d'être capable de déterminer aux sous près la soumission que l'alliance a proposée [...], c'est absolument impossible à faire.»