 Aller au contenu
Société
Sondage SOM-La Presse

Les idées de la CAQ sont «populaires, mais pas prioritaires»

par 98.5

0:00
17:25

Entendu dans

Lagacé le matin

le 21 octobre 2025 06:27

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Les idées de la CAQ sont «populaires, mais pas prioritaires»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

Selon un sondage SOM-La Presse, plusieurs idées mises de l'avant par le gouvernement de la CAQ résonnent au sein de la population. C'est le cas notamment des projets de loi entourant la laïcité, notamment celui concernant les prières de rue, mais aussi en lien avec les syndicats et les coupes dans la fonction publique.

Le coup de sonde démontre toutefois que les priorités des Québécois demeurent la santé, l'éducation et le logement.

Écoutez Patrick Lagacé qui commente les résultats de ce sondage lors de son tour d'horizon de l'actualité. 

Autres sujets abordés

  • Un accord commercial concernant les métaux canadiens et l'énergie pourrait être conclu entre le Canada et les États-Unis, selon le Globe and Mail;
  • Sondage SOM-La Presse: les idées de la CAQ sont «populaires, mais pas prioritaires»;
  • D'autres déclarations intéressantes à la Commission Gallant;
  • Bras de fer entre Québec et les médecins: la diplomation officiellement repoussée pour la moitié des étudiants;
  • Au tour de détaillants automobiles d'être visés par une vague d'extorsion;
  • Fraude chez Desjardins: des données à nouveau sur le «dark web».

Vous aimerez aussi

«Tous les patients vont devoir se priver de l'entrée de nouveaux médecins»
Le Québec maintenant
«Tous les patients vont devoir se priver de l'entrée de nouveaux médecins»
0:00
2:53
«On attendait cette date avec impatience» -Denis Martin
Le Québec maintenant
«On attendait cette date avec impatience» -Denis Martin
0:00
3:11

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Laïcité: a-t-on besoin de la clause dérogatoire dans le projet de loi?
Rattrapage
Déposé en novembre
Laïcité: a-t-on besoin de la clause dérogatoire dans le projet de loi?
Vol au Louvre: les réseaux sociaux s'enflamment
Rattrapage
Encore beaucoup de réactions
Vol au Louvre: les réseaux sociaux s'enflamment
«Il n'en manque que quatre» - Vladimir Guerrero Jr
Rattrapage
Les Blue Jays en Série mondiale
«Il n'en manque que quatre» - Vladimir Guerrero Jr
Spécial «sous-marin» | L'énigme du mardi 21 octobre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «sous-marin» | L'énigme du mardi 21 octobre
20 ans plus tard, la question demeure: «Qui a tué les Expos de Montréal?»
Rattrapage
Documentaire disponible sur Netflix
20 ans plus tard, la question demeure: «Qui a tué les Expos de Montréal?»
Kidnappé et torturé: «Le crime est atroce et complètement gratuit»
Rattrapage
Un homme écope de 5 ans de prison
Kidnappé et torturé: «Le crime est atroce et complètement gratuit»
Direction Série mondiale pour les Blue Jays!
Rattrapage
Pour la première fois depuis 1993
Direction Série mondiale pour les Blue Jays!
Mariana Mazza: «Une vieille bourgeoise de 65 ans qui a le foie gras»
Rattrapage
Vidéo
Troisième «one-woman show»
Mariana Mazza: «Une vieille bourgeoise de 65 ans qui a le foie gras»
Regarder13:07Patrick Lagacé
L'immigration est essentielle, selon les trois candidats à la mairie de Montréal
Rattrapage
Des déclarations, mais peu d'actions?
L'immigration est essentielle, selon les trois candidats à la mairie de Montréal
Répercuter 5% du coût des rénovations sur les loyers des locataires
Rattrapage
Une directive imminente
Répercuter 5% du coût des rénovations sur les loyers des locataires
Sans Will Smith, pas de Vincent Lecavalier... et pas de Kent Hughes comme DG
Rattrapage
«Histoires de repêchage» de Mathias Brunet
Sans Will Smith, pas de Vincent Lecavalier... et pas de Kent Hughes comme DG
«Urineurs en série»: des gens se filment en train d'uriner en public
Rattrapage
Tendance douteuse sur TikTok
«Urineurs en série»: des gens se filment en train d'uriner en public
400ᵉ de l'émission «En direct de l'univers»: «Une soirée exceptionnelle»
Rattrapage
Un grand spécial animé par France Beaudoin
400ᵉ de l'émission «En direct de l'univers»: «Une soirée exceptionnelle»
Fraudes: «Ce qui frappe beaucoup, c'est la cruauté employée» -Vincent Larouche
Rattrapage
La mafia s’enrichit sur le dos des grands-parents
Fraudes: «Ce qui frappe beaucoup, c'est la cruauté employée» -Vincent Larouche