Selon un sondage SOM-La Presse, plusieurs idées mises de l'avant par le gouvernement de la CAQ résonnent au sein de la population. C'est le cas notamment des projets de loi entourant la laïcité, notamment celui concernant les prières de rue, mais aussi en lien avec les syndicats et les coupes dans la fonction publique.

Le coup de sonde démontre toutefois que les priorités des Québécois demeurent la santé, l'éducation et le logement.

Écoutez Patrick Lagacé qui commente les résultats de ce sondage lors de son tour d'horizon de l'actualité.

