Justice et faits divers
Un homme écope de 5 ans de prison

Kidnappé et torturé: «Le crime est atroce et complètement gratuit»

Un homme de 26 ans, Abdella Mounkaila, a été condamné lundi à cinq ans de pénitencier pour avoir kidnappé, séquestré et torturé un jeune de 18 ans.

En mai 2023, la victime s'est retrouvée au mauvais endroit au mauvais moment. Le jeune homme a été kidnappé après avoir croisé le chemin d'Abdella Mounkaila et de ses deux complices, Joshua Pascal et Megan Maher-Guillemette, de purs inconnus.

Il est alors amené dans une cabane où il va subir des actes de torture pendant cinq heures.

Pourquoi? Un vol de 4500$.

«Il est tellement traumatisé qu'il refuse de recevoir de l'aide. En cour, sa mère a déclaré qu'ils lui ont enlevé son fils, qu'elle ne le reconnaît plus.»

Bénédicte Lebel

