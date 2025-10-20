Flambée de l'action LVMH à Paris

Le Français Bernard Arnault s'est enrichi de 26 milliards en seulement une journée la semaine dernière, principalement grâce aux Chinois.
Le grand patron de LVMH - Moët Hennessy Louis Vuitton, un leader mondial dans l'industrie du luxe qui chapeaute 75 marques, a vu l'action de son entreprise s'envoler en bourse.
«Pourquoi? C'est grâce aux Chinois. Les Chinois, après deux ans à moins consommer de luxe, ils sont en train de s'y remettre. Il y a eu une grosse crise immobilière en Chine, il y a eu toutes sortes de problèmes, une espèce de marasme économique, et là, le vent est en train de tourner. Louis Vuitton a déclaré, mercredi, ses meilleurs résultats en deux décennies. Ça a fait bondir le titre...»
