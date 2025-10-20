 Aller au contenu
Flambée de l'action LVMH à Paris

Un Français s'est enrichi de 26 milliards en une journée… grâce aux Chinois

le 20 octobre 2025 07:32

Un Français s'est enrichi de 26 milliards en une journée… grâce aux Chinois
Le Français Bernard Arnault s'est enrichi de 26 milliards en seulement une journée la semaine dernière, principalement grâce aux Chinois.

Le grand patron de LVMH - Moët Hennessy Louis Vuitton, un leader mondial dans l'industrie du luxe qui chapeaute 75 marques, a vu l'action de son entreprise s'envoler en bourse.

«Pourquoi? C'est grâce aux Chinois. Les Chinois, après deux ans à moins consommer de luxe, ils sont en train de s'y remettre. Il y a eu une grosse crise immobilière en Chine, il y a eu toutes sortes de problèmes, une espèce de marasme économique, et là, le vent est en train de tourner. Louis Vuitton a déclaré, mercredi, ses meilleurs résultats en deux décennies. Ça a fait bondir le titre...»

Autres sujets abordés

  • Le prix de l’or a bondi de 55% cette année, ça attire beaucoup de monde. Mais attention, ce n’est pas sans risques;
  • Combien faut-il gagner pour faire partie des 10% les plus nantis?

