Les amateurs de sports

Ça sent la coupe, avec Eric Lapointe

le 17 octobre 2025 22:07

Mario Langlois
Mario Langlois
Pierre Gervais
Pierre Gervais
Ça sent la coupe, avec Eric Lapointe
Ça sent la coupe, avec Pierre Gervais, Eric Lapointe et Mario Langlois / Cogeco Média

Éric Lapointe est l'invité de Ça sent la coupe!

Il revient sur ses 30 ans de carrière musicale, marqués par des tournées à travers le Québec, la sortie du coffret Obsession 30ᵉ anniversaire, et un grand spectacle prévu le 31 décembre 2025 au Centre Vidéotron.

L'artiste de 56 ans aborde son alcoolisme et sa sobriété, l'impact de ses enfants, la création du documentaire sur Crave, ses collaborations (Céline Dion, Johnny Hallyday, Aldo Nova), son amour du hockey, de la boxe et ses liens avec des sportifs comme Daniel Brière.

Écoutez-le à Ça sent la coupe, vendredi soir, aux Amateurs de sports

Cette semaine, les produits proposés par Pierre Gervais sont un chardonnay sans alcool et un vin rouge: Saint Cosme Côte du Rhône.  

