Les amateurs de sports

Éric Lapointe est l'invité de Ça sent la coupe!

Il revient sur ses 30 ans de carrière musicale, marqués par des tournées à travers le Québec, la sortie du coffret Obsession 30ᵉ anniversaire, et un grand spectacle prévu le 31 décembre 2025 au Centre Vidéotron.

L'artiste de 56 ans aborde son alcoolisme et sa sobriété, l'impact de ses enfants, la création du documentaire sur Crave, ses collaborations (Céline Dion, Johnny Hallyday, Aldo Nova), son amour du hockey, de la boxe et ses liens avec des sportifs comme Daniel Brière.

Écoutez-le à Ça sent la coupe, vendredi soir, aux Amateurs de sports.

