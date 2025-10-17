Les Canadiens de Montréal ont remporté une victoire spectaculaire jeudi soir au Centre Bell.

Cole Caufield a marqué avec trois secondes à faire en prolongation et le Tricolore a vaincu les Predators de Nashville par la marque de 3 à 2.

L'attaquant avait également forcé la période de surtemps en marquant avec 20 secondes à jouer en temps réglementaire.

Écoutez Jean-Michel Bourque aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Montréal en était ainsi à sa quatrième victoire consécutive.

Le prochain match de la formation sera disputé contre les Rangers samedi à domicile.

