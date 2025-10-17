Les Canadiens de Montréal ont remporté une victoire spectaculaire jeudi soir au Centre Bell.
Cole Caufield a marqué avec trois secondes à faire en prolongation et le Tricolore a vaincu les Predators de Nashville par la marque de 3 à 2.
L'attaquant avait également forcé la période de surtemps en marquant avec 20 secondes à jouer en temps réglementaire.
Écoutez Jean-Michel Bourque aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
Montréal en était ainsi à sa quatrième victoire consécutive.
Le prochain match de la formation sera disputé contre les Rangers samedi à domicile.
Autres sujets traités:
- Les Blue Jays ont nivelé la série qui les oppose au Mariners de Seattle en finale du championnat de la ligue américaine;
- Les Dodgers sont à une victoire de retourner en grande finale de la Série mondiale;
- NFL: victoire de 33 à 31 des Bengals de Cincinnati contre les Steelers de Pittsburgh.