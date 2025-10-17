 Aller au contenu
Sports
Quatrième victoire consécutive

Victoire spectaculaire signée Cole Caufield, jeudi soir, au Centre Bell

par 98.5

0:00
5:04

Entendu dans

Lagacé le matin

le 17 octobre 2025 05:53

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Victoire spectaculaire signée Cole Caufield, jeudi soir, au Centre Bell
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal ont remporté une victoire spectaculaire jeudi soir au Centre Bell.

Cole Caufield a marqué avec trois secondes à faire en prolongation et le Tricolore a vaincu les Predators de Nashville par la marque de 3 à 2.

L'attaquant avait également forcé la période de surtemps en marquant avec 20 secondes à jouer en temps réglementaire.

Écoutez Jean-Michel Bourque aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Montréal en était ainsi à sa quatrième victoire consécutive.

Le prochain match de la formation sera disputé contre les Rangers samedi à domicile.

Autres sujets traités:

  • Les Blue Jays ont nivelé la série qui les oppose au Mariners de Seattle en finale du championnat de la ligue américaine;
  • Les Dodgers sont à une victoire de retourner en grande finale de la Série mondiale;
  • NFL: victoire de 33 à 31 des Bengals de Cincinnati contre les Steelers de Pittsburgh.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Un match d'ouverture mémorable pour les Canadiens
Le Québec maintenant
Un match d'ouverture mémorable pour les Canadiens
0:00
4:32
Les Blue Jays sont de retour dans la série de championnat
Lagacé le matin
Les Blue Jays sont de retour dans la série de championnat
0:00
3:52

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Spécial «Fruité» | L'énigme du vendredi 17 octobre
Lagacé le matin
Spécial «Fruité» | L'énigme du vendredi 17 octobre
Les médecins du Québec doivent décider du sort du président Mauril Gaudreault
Assemblée extraordinaire
Les médecins du Québec doivent décider du sort du président Mauril Gaudreault
Un mandat d’arrêt pancanadien contre l'entrepreneur Jean-François Malo
Il demeure introuvable
Un mandat d’arrêt pancanadien contre l'entrepreneur Jean-François Malo
Succès du Tricolore: «Ça valait la peine de souffrir pendant trois ans»
L'importance des succès des Canadiens
Succès du Tricolore: «Ça valait la peine de souffrir pendant trois ans»
«Les Québécois ont une soif infinie de nouveaux fonctionnaires»
Dégraisser l'État, mission impossible?
«Les Québécois ont une soif infinie de nouveaux fonctionnaires»
La filière batterie a du plomb dans l'aile
Après la déconfiture de Northvolt
La filière batterie a du plomb dans l'aile
La tendance des prêtres sexy pour propager la Bonne Nouvelle
Prêtres influenceurs
La tendance des prêtres sexy pour propager la Bonne Nouvelle
Fraude en ligne: l'équipe de Sheryl Crow met ses fans en garde
Un fléau sur les réseaux sociaux
Fraude en ligne: l'équipe de Sheryl Crow met ses fans en garde
40% des jeunes de la DPJ abandonnent l’école à 18 ans
Seulement 25% finiront le secondaire avant 23 ans
40% des jeunes de la DPJ abandonnent l’école à 18 ans
Des syndicats déposent une plainte contre le gouvernement Legault
Climat toxique dans la fonction publique?
Des syndicats déposent une plainte contre le gouvernement Legault
Cybersécurité: «C'est un combat quotidien» -Denis Dubois
Nouveau PDG du Mouvement Desjardins
Cybersécurité: «C'est un combat quotidien» -Denis Dubois
«La CAQ veut raconter une histoire aux électeurs en vue de l'élection de 2026»
Des négos avec des visées électoralistes?
«La CAQ veut raconter une histoire aux électeurs en vue de l'élection de 2026»
Chirurgie: «Encore un exemple d'un projet qui a été écrit sur un coin de napkin»
Des patients pourront se tourner vers le privé
Chirurgie: «Encore un exemple d'un projet qui a été écrit sur un coin de napkin»
Stellantis va transférer la production de ses Jeep de l'Ontario aux États-Unis
Coup dur pour l'usine de Brampton
Stellantis va transférer la production de ses Jeep de l'Ontario aux États-Unis
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Lagacé le matin
En direct
Lagacé le matin
En ondes jusqu’à 10:00