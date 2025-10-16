Les mauvaises nouvelles économiques se poursuivent pour le gouvernement de François Legault.

Écoutez l'analyste économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Philippe Cantin.

L’effet domino menace l’écosystème industriel local, fragilisant la stratégie du gouvernement Legault et la Vallée de la transition énergétique, déjà ébranlée par l’échec de Northvolt.

La ministre Christine Fréchette qualifie la situation de «décevante», mais les intervenants la jugent «catastrophique» pour l’économie du Québec.