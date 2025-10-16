 Aller au contenu
Économie
Effet domino

Deux projets liés à la filière batterie tombent à l'eau

par 98.5

0:00
5:57

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 16 octobre 2025 18:08

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Michèle Boisvert
Michèle Boisvert
Deux projets liés à la filière batterie tombent à l'eau
À vos intérêts / Cogeco Média

Les mauvaises nouvelles économiques se poursuivent pour le gouvernement de François Legault.

Écoutez l'analyste économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Philippe Cantin.

L’effet domino menace l’écosystème industriel local, fragilisant la stratégie du gouvernement Legault et la Vallée de la transition énergétique, déjà ébranlée par l’échec de Northvolt.

La ministre Christine Fréchette qualifie la situation de «décevante», mais les intervenants la jugent «catastrophique» pour l’économie du Québec.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

La filière batterie a du plomb dans l'aile
Lagacé le matin
La filière batterie a du plomb dans l'aile
0:00
6:56
Stellantis va transférer la production de ses Jeep de l'Ontario aux États-Unis
Lagacé le matin
Stellantis va transférer la production de ses Jeep de l'Ontario aux États-Unis
0:00
4:40

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Déjà une controverse avec les gardiens?
Canadiens de Montréal
Déjà une controverse avec les gardiens?
10 $ pour la recherche pour le cancer à chaque arrêt dans la LNH
Une initiative de Hyundai Canada
10 $ pour la recherche pour le cancer à chaque arrêt dans la LNH
Donald Trump poursuit son opération vengeance
John Bolton accusé à son tour
Donald Trump poursuit son opération vengeance
«Carney est en train de faire un virage à droite» -Dimitri Soudas
Mark Carney, un chef libéral ou conservateur?
«Carney est en train de faire un virage à droite» -Dimitri Soudas
«Lance et compte pour Régis Labeaume et sa chronique coup de poing»
Recapitulatif politique à saveur sportive
«Lance et compte pour Régis Labeaume et sa chronique coup de poing»
«Ce n'est pas une équipe parfaite, mais elle parvient à gagner les matchs»
Match Canadiens contre Predators
«Ce n'est pas une équipe parfaite, mais elle parvient à gagner les matchs»
«Je ne pense pas que ça change grand-chose.» - Jean Pierre Rancourt
Justice
«Je ne pense pas que ça change grand-chose.» - Jean Pierre Rancourt
Steak, blé d’Inde, patates saison 2 sur HISTORIA dès vendredi
Le Québec maintenant
Steak, blé d’Inde, patates saison 2 sur HISTORIA dès vendredi
L'Afghanistan: une destination touristique?
Tourisme
L'Afghanistan: une destination touristique?
«Christian Dubé veut un legs et son legs, ce sera sa loi 106»
Le ministre ne reculera pas
«Christian Dubé veut un legs et son legs, ce sera sa loi 106»
Quelles sont les aubaines de la semaine à l'épicerie?
Économie
Quelles sont les aubaines de la semaine à l'épicerie?
«On a tous les éléments en main pour officialiser cette relation» -Henry Arnaud
Katy Perry et Justin Trudeau
«On a tous les éléments en main pour officialiser cette relation» -Henry Arnaud
«Le ton actuel est intenable» - Le Dr Benoit Heppell
Négociations avec les médecins
«Le ton actuel est intenable» - Le Dr Benoit Heppell
Un match d'ouverture mémorable pour les Canadiens
Canadiens de Montréal
Un match d'ouverture mémorable pour les Canadiens
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le hockey des Canadiens
En direct
Le hockey des Canadiens
En ondes jusqu’à 22:00