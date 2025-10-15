 Aller au contenu
Contrat à long terme

«L'idée de pouvoir gagner ici est impossible à refuser» -Jeff Gorton

Filosa en rafale / Cogeco Média

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa commenter l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Jérémiue Rainville à l'émission Bonsoir les sportifs.

Les sujets discutés

  • Les bâtons des Blue Jays tonnent;
  • Le président hockey des Canadiens, Jeff Gorton, visiblement très heureux de demeurer à Montréal;
  • Gorton évasif dans sa gestion du dossier de Mike Matheson;
  • Les Roses, qualifiées pour les séries, ignorent encore à quelle rang du classement elle vont terminer la saison;
  • L'aréna de hockey pour les Jeux olympiques de Milan n'est toujours pas opérationnel;
  • Les Alouettes offrent une prolongation de contrat au secondeur américain Caleb Johnson.

