Gestion des gardiens

Au lendemain de la victoire du Tricolore contre le Kraken de Seattle, le spécialiste de gardiens de but Stéphane Waite se penche à son tour sur le début de saison.
Écoutez Stéphane Waite au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Les Canadiens ont trois victoires en quatre matchs sans un apport exceptionnel de leurs gardiens;
- «Quand tu gagnes des matchs et que tes gardiens de but n'ont pas d'impact, c'est un signe qui ne ment pas»;
- «On trouvait des façons de perdre. Jusqu'à maintenant, on trouve des façons de gagner»;
- On discute du partage de travail en avantage numérique;
- «Il faut que Dobes joue jeudi»