De passage au Centre Bell le 24 octobre

«J'ai fait mes plus beaux concerts au Canada» -Gims

le 15 octobre 2025

Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Après un passage remarqué aux Francos de Montréal, le chanteur franco-congolais Gims va donner un spectacle très attendu au Centre Bell le 24 octobre prochain. / AP Photo/Jacques Brinon

Après un passage remarqué aux Francos de Montréal, le chanteur franco-congolais Gims va donner un spectacle très attendu au Centre Bell le 24 octobre prochain. 

Il fait partie des artistes francophones les plus écoutés sur les plateformes musicales et rassemble près de 18.7 millions d'auditeurs mensuels uniquement sur Spotify.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp revenir sur l'engouement autour de ce chanteur qui ne s'estompe pas depuis les dix dernières années, mercredi, à l'émission Le Québec maintenant.

Le chanteur explique qu'au fil des années il a développé un lien spécial avec le Canada et Montréal.

«La ville de Montréal et le Canada en général, c'est les jonctions d'autoroute entre, justement, la francophonie et l'anglais. Et c'est super important pour moi, cet endroit-là du monde, vraiment. J'ai fait mes plus beaux concerts là-bas en termes d'ambiance, en termes d'énergie... Donc je tenais absolument à repasser par là pour ce tour.»

Gims

