De passage au Centre Bell le 24 octobre

Après un passage remarqué aux Francos de Montréal, le chanteur franco-congolais Gims va donner un spectacle très attendu au Centre Bell le 24 octobre prochain.

Il fait partie des artistes francophones les plus écoutés sur les plateformes musicales et rassemble près de 18.7 millions d'auditeurs mensuels uniquement sur Spotify.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp revenir sur l'engouement autour de ce chanteur qui ne s'estompe pas depuis les dix dernières années, mercredi, à l'émission Le Québec maintenant.

Le chanteur explique qu'au fil des années il a développé un lien spécial avec le Canada et Montréal.