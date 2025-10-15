Elle incarnait Émilie Laurin dans Watatatow

La série Watatatow a marqué toute une génération au Québec, dont Marie-Eve Tremblay.

L'animatrice de Radio Textos a donc décidé de prendre des nouvelles d'Elyse Aussant, qui incarnait Émilie Laurin.

Elle revient sur les débuts de sa carrière, sa décision de se tourner vers la peinture et les raisons qui la poussent à faire un retour à la télévision.

Écoutez la comédienne et artiste-peintre Elyse Aussant, mercredi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.