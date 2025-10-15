 Aller au contenu
Arts et spectacles
Elle incarnait Émilie Laurin dans Watatatow

«J'ai l'impression de sortir un peu de ma grotte» -Elyse Aussant

par 98.5

0:00
12:16

Entendu dans

Radio textos

le 15 octobre 2025 11:01

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
«J'ai l'impression de sortir un peu de ma grotte» -Elyse Aussant
Marie-Eve Tremblay / Cogeco Média

La série Watatatow a marqué toute une génération au Québec, dont Marie-Eve Tremblay.

L'animatrice de Radio Textos a donc décidé de prendre des nouvelles d'Elyse Aussant, qui incarnait Émilie Laurin.

Elle revient sur les débuts de sa carrière, sa décision de se tourner vers la peinture et les raisons qui la poussent à faire un retour à la télévision.

Écoutez la comédienne et artiste-peintre Elyse Aussant, mercredi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay. 

«J'ai l'impression de sortir un peu de ma grotte parce que j'ai peint pendant plusieurs années et là, je recommence à jouer.»

Elyse Aussant

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«C'est extrêmement significatif pour moi ce soir» -Éléonore Lagacé
Le Québec maintenant
«C'est extrêmement significatif pour moi ce soir» -Éléonore Lagacé
0:00
7:55
Bad Bunny au Super Bowl: controverse chez les MAGA
La commission
Bad Bunny au Super Bowl: controverse chez les MAGA
0:00
10:19

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
Qu’est-ce que ça prendrait pour qu’on arrête d’utiliser le cellulaire au volant?
Opération policière en Estrie
Qu’est-ce que ça prendrait pour qu’on arrête d’utiliser le cellulaire au volant?
Avez-vous déjà quitté votre emploi de façon fracassante?
Un phénomène amplifié par les réseaux sociaux
Avez-vous déjà quitté votre emploi de façon fracassante?
Un prof de l'UQAM utilise un robot pour répondre aux courriels des étudiants
En dehors des heures de travail
Un prof de l'UQAM utilise un robot pour répondre aux courriels des étudiants
Des histoires inédites de crimes et de disparitions mystérieuses au Québec
Radio textos
Des histoires inédites de crimes et de disparitions mystérieuses au Québec
Des membres d’une secte religieuse se présentent aux élections
Candidatures questionnables
Des membres d’une secte religieuse se présentent aux élections
L'histoire du tueur en série Ed Gein racontée sur Netflix
Nouvelle saison de la série Monster
L'histoire du tueur en série Ed Gein racontée sur Netflix
Comment venir à bout d'une infestation de mouches ?
Radio textos
Comment venir à bout d'une infestation de mouches ?
Une enquête sur l'état préoccupant des routes du Québec
Documentaire «Nid-de-Poule»
Une enquête sur l'état préoccupant des routes du Québec
«Le Québec n'est qu'une paroisse de 8 millions d'habitants» -Stéphane Gendron
Le Québec doit-il avoir sa constitution?
«Le Québec n'est qu'une paroisse de 8 millions d'habitants» -Stéphane Gendron
Un nouveau regard sur l'actualité de la semaine
Le Boys club
Un nouveau regard sur l'actualité de la semaine
Pourquoi 80 % des femmes initient les séparations?
Relations amoureuses
Pourquoi 80 % des femmes initient les séparations?
Quel moyen de transport est le moins stressant?
Nouvelle étude
Quel moyen de transport est le moins stressant?
«Je voulais savoir ce qui faisait rire mon père» -François Morency
Longue entrevue
«Je voulais savoir ce qui faisait rire mon père» -François Morency
Dépression majeure: quand les médicaments ne suffisent plus
Santé mentale
Dépression majeure: quand les médicaments ne suffisent plus
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
La commission
En direct
La commission
En ondes jusqu’à 15:00