Victoire de 5-4 en prolongation face au Kraken

Les Canadiens de Montréal ont certainement réussi leur match d'ouverture mardi au Centre Bell. Fort d'une victoire de 5-4 en prolongation, le Tricolore a maintenant récolté six points sur huit depuis le début de la saison.

La performance des joueurs n'a toutefois pas été parfaite et le match aurait pu leur échapper.

Écoutez Martin McGuire qui revient sur la rencontre, mercredi matin, avec Jean-Michel Bourque et Patrick Lagacé.