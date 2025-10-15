 Aller au contenu
Hockey
Victoire de 5-4 en prolongation face au Kraken

«Les joueurs clés des Canadiens ont mis ce qu'ils devaient mettre»

par 98.5

le 15 octobre 2025 09:21

Martin McGuire
Martin McGuire
Patrick Lagacé
Patrick Lagacé

«Les joueurs clés des Canadiens ont mis ce qu'ils devaient mettre»
Martin McGuire

Les Canadiens de Montréal ont certainement réussi leur match d'ouverture mardi au Centre Bell. Fort d'une victoire de 5-4 en prolongation, le Tricolore a maintenant récolté six points sur huit depuis le début de la saison. 

La performance des joueurs n'a toutefois pas été parfaite et le match aurait pu leur échapper. 

Écoutez Martin McGuire qui revient sur la rencontre, mercredi matin, avec Jean-Michel Bourque et Patrick Lagacé. 

«En fait, les joueurs clés des Canadiens ont mis ce qu'ils devaient mettre.»

Martin McGuire

