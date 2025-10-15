L'APCHQ veut des mesures concrètes d'Ottawa

À quelques jours du dépôt du budget fédéral, l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) demande à Ottawa de mettre de l'avant des mesures fiscales facilitant l’aide parentale à l’achat d’une première propriété, notamment via des régimes intergénérationnels comme le RAP ou le CELIAPP.
Écoutez la vice-présidente Développement stratégique et affaires publiques à l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ), Isabelle Demers, à Lagacé le matin mercredi.
«On demande au gouvernement fédéral de mettre en place le plus possible des mesures qui vont aider trois choses, c'est-à-dire de permettre de construire plus, mieux, plus rapidement, donc d'augmenter l'offre, de faire en sorte de maintenir le parc d'habitations qui est vétuste, surtout au Québec, en ayant des mesures qui vont favoriser la rénovation. Puis le troisième, c'est de faire en sorte que les ménages qui veulent avoir accès à la propriété puisse y avoir accès plus facilement.»
Le budget fédéral sera déposé le 4 novembre.