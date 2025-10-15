L'APCHQ veut des mesures concrètes d'Ottawa

À quelques jours du dépôt du budget fédéral, l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) demande à Ottawa de mettre de l'avant des mesures fiscales facilitant l’aide parentale à l’achat d’une première propriété, notamment via des régimes intergénérationnels comme le RAP ou le CELIAPP.

Écoutez la vice-présidente Développement stratégique et affaires publiques à l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ), Isabelle Demers, à Lagacé le matin mercredi.