La soeur de Gabie Renaud témoigne

Le 7 septembre dernier, Gabie Renaud, une femme de 43 ans, s'est fait assassiner. Son conjoint, Jonathan Blanchet, a été arrêté et accusé de meurtre au premier degré.
L'homme a un lourd passé judiciaire, notamment en matière de violence conjugale.
La mort de Gabie Renaud a fait grand bruit au Québec alors qu'il s'agit d'un énième féminicide au Québec.
Sa soeur a décidé de prendre la parole pour honorer la mémoire de Gabie Renaud.
Écoutez le témoignage de Rachel Renaud au micro de Patrick Lagacé.
«Gabie, c'était une personne de douceur, qui avait besoin d'être aimée. [...] Comment une personne comme ça, qui voulait tellement être aimée, nous a été arrachée? Ça a détruit son entourage. Ses enfants, moi, on ne sera plus jamais les mêmes.»
Elle dénonce également un système qui laisse tomber les femmes, selon elle.
«Qu'est-ce qui doit changer? Premièrement, les procureurs, les juges, doivent se fier à l'historique de l'accusé. Je pense aussi que le système judiciaire est un peu trop compliqué.»
Une marche en mémoire de Gabie Renaud et des victimes de violence conjugale aura lieu dimanche à Saint-Jérôme.