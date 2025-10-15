La soeur de Gabie Renaud témoigne

Le 7 septembre dernier, Gabie Renaud, une femme de 43 ans, s'est fait assassiner. Son conjoint, Jonathan Blanchet, a été arrêté et accusé de meurtre au premier degré.

L'homme a un lourd passé judiciaire, notamment en matière de violence conjugale.

La mort de Gabie Renaud a fait grand bruit au Québec alors qu'il s'agit d'un énième féminicide au Québec.

Sa soeur a décidé de prendre la parole pour honorer la mémoire de Gabie Renaud.

Écoutez le témoignage de Rachel Renaud au micro de Patrick Lagacé.