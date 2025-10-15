 Aller au contenu
Justice et faits divers
Un homme de 42 ans arrêté

Une adolescente disparue au Royaume-Uni retrouvée au Québec

par 98.5

0:00
6:06

Entendu dans

Lagacé le matin

le 15 octobre 2025 06:07

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Une adolescente disparue au Royaume-Uni retrouvée au Québec
Affaires judiciaires et faits divers avec Bénédicte Lebel / Cogeco Média

Une jeune fille de 16 ans qui était portée disparue au Royaume-Uni a été retrouvée lundi après-midi à Québec. L'homme qui l'accompagnait, âgé de 42 ans, a été arrêté.

L'évènement, qui s'est déroulé près du parc de la Chute-Montmorency, soulève plusieurs questionnements.

Quel était le lien entre les deux individus? Comment ont-ils fait pour entrer au pays?

Écoutez Bénédicte Lebel qui donne les détails entourant cette enquête policière d'envergure au micro de Patrick Lagacé, mercredi. 

«On n'a pas voulu nous donner plus de détails sur le lien entre le suspect et la jeune, mais on sait qu'ils ne sont pas de la même famille. Lui, il a comparu au Palais de justice de Québec pour faire face à une accusation d'exploitation sexuelle. [...] On lui reproche entre autres d'avoir touché, à des fins d'ordre sexuel, une partie du corps d'une ado alors qu'il était en situation d'autorité ou de confiance.»

Bénédicte Lebel

Autre sujet abordé

  • Le promoteur immobilier Jean-François Malo est visé par un mandat d'arrêt puisqu'il ne s'est pas présenté devant le tribunal

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Meurtre de Manon Savoie: Marc-André Houle aurait été «téléguidé»
Lagacé le matin
Meurtre de Manon Savoie: Marc-André Houle aurait été «téléguidé»
0:00
6:12
Un père qui laissait son enfant seul écope de 22 mois de prison
Lagacé le matin
Un père qui laissait son enfant seul écope de 22 mois de prison
0:00
5:12

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Plans d'intervention: «Les profs ne réussissent plus à suivre»
Difficultés d'apprentissage
Plans d'intervention: «Les profs ne réussissent plus à suivre»
«Une espèce d'ambiance de gueule de bois en Israël» -Emmanuelle Elbaz-Phelps
Quelle suite, après l'accord de paix?
«Une espèce d'ambiance de gueule de bois en Israël» -Emmanuelle Elbaz-Phelps
«Comment une personne qui voulait tellement être aimée peut nous être arrachée?»
La soeur de Gabie Renaud témoigne
«Comment une personne qui voulait tellement être aimée peut nous être arrachée?»
Immobilier: «Tout le monde se plaint des prix élevés, mais ça n'a aucun impact»
Le marché est en feu
Immobilier: «Tout le monde se plaint des prix élevés, mais ça n'a aucun impact»
Conservateurs élus à Terre-Neuve: l'entente sur Churchills Falls menacée?
Une révision indépendante réclamée
Conservateurs élus à Terre-Neuve: l'entente sur Churchills Falls menacée?
Une vidéo publiée par Sophie Grégoire fait jaser
Justin Trudeau en couple avec Katy Perry?
Une vidéo publiée par Sophie Grégoire fait jaser
Spécial «Fruité» | L'énigme du mercredi 15 octobre
Lagacé le matin
Spécial «Fruité» | L'énigme du mercredi 15 octobre
Chansons des joueurs du CH: que pensez-vous de leur choix?
Match d'ouverture
Chansons des joueurs du CH: que pensez-vous de leur choix?
«C'est beau dégraisser l'État, mais quand c'est vous qui l'avez engraissé...»
Compressions dans la fonction publique
«C'est beau dégraisser l'État, mais quand c'est vous qui l'avez engraissé...»
Match d'ouverture au Centre Bell: «C'était presque parfait!»
Victoire du CH 5-4 en prolongation
Match d'ouverture au Centre Bell: «C'était presque parfait!»
Contrat de Lane Hutson: «À la fin, tout le monde gagne»
Canadiens de Montréal
Contrat de Lane Hutson: «À la fin, tout le monde gagne»
Changements climatiques: Luc Ferrandez en accord avec le changement de cap
Québec change son fusil d'épaule
Changements climatiques: Luc Ferrandez en accord avec le changement de cap
Ponceaux en mauvais état sur l’A40: «On a ce que l’on mérite»
Routes dégradées
Ponceaux en mauvais état sur l’A40: «On a ce que l’on mérite»
Utiliser un mot de passe entre membres de la famille pour contrer l'hypertrucage
Fraudes de type grands-parents
Utiliser un mot de passe entre membres de la famille pour contrer l'hypertrucage
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Lagacé le matin
En direct
Lagacé le matin
En ondes jusqu’à 10:00