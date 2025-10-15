Un homme de 42 ans arrêté

Une jeune fille de 16 ans qui était portée disparue au Royaume-Uni a été retrouvée lundi après-midi à Québec. L'homme qui l'accompagnait, âgé de 42 ans, a été arrêté.

L'évènement, qui s'est déroulé près du parc de la Chute-Montmorency, soulève plusieurs questionnements.

Quel était le lien entre les deux individus? Comment ont-ils fait pour entrer au pays?

Écoutez Bénédicte Lebel qui donne les détails entourant cette enquête policière d'envergure au micro de Patrick Lagacé, mercredi.