Un homme de 42 ans arrêté

Une jeune fille de 16 ans qui était portée disparue au Royaume-Uni a été retrouvée lundi après-midi à Québec. L'homme qui l'accompagnait, âgé de 42 ans, a été arrêté.
L'évènement, qui s'est déroulé près du parc de la Chute-Montmorency, soulève plusieurs questionnements.
Quel était le lien entre les deux individus? Comment ont-ils fait pour entrer au pays?
Écoutez Bénédicte Lebel qui donne les détails entourant cette enquête policière d'envergure au micro de Patrick Lagacé, mercredi.
«On n'a pas voulu nous donner plus de détails sur le lien entre le suspect et la jeune, mais on sait qu'ils ne sont pas de la même famille. Lui, il a comparu au Palais de justice de Québec pour faire face à une accusation d'exploitation sexuelle. [...] On lui reproche entre autres d'avoir touché, à des fins d'ordre sexuel, une partie du corps d'une ado alors qu'il était en situation d'autorité ou de confiance.»
