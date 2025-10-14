 Aller au contenu
Diminution de l'attente sur la route

L'intelligence artificielle au service de la circulation à Kirkland

Lagacé le matin

le 14 octobre 2025 08:13

Patrick Lagacé
L'intelligence artificielle au service de la circulation à Kirkland
La Ville de Kirkland utilise l'intelligence artificielle pour gérer la synchronisation des feux de circulation sur le boulevard Saint-Charles. / PlanetEarthPictures / Adobe Stock

La Ville de Kirkland utilise l'intelligence artificielle pour gérer la synchronisation des feux de circulation sur le boulevard Saint-Charles.

Pour cela, l'entreprise Orange Traffic utilise une technologie développée en Israël afin d'optimiser la circulation urbaine.

Des résultats concrets se font déjà sentir, puisque le programme a permis une baisse des délais d'attente de 20% dans la municipalité.

Écoutez Hugues Michaud, vice-président aux produits et ingénieur chez Orange Traffic, parler de cette innovation, mardi, au micro de Patrick Lagacé.

