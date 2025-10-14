 Aller au contenu
Hockey
LNH

Premier match de la saison pour les Canadiens à domicile

par 98.5

0:00
5:01

Entendu dans

Lagacé le matin

le 14 octobre 2025 05:55

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Premier match de la saison pour les Canadiens à domicile
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal disputeront ce mardi leur premier match au Centre Bell de la saison contre le Kraken de Seattle.

Le Tricolore connaît un bon début de saison, alors que les joueurs de Martin St-Louis ont récolté deux victoires lors de leurs trois premiers affrontements sur la route, la semaine dernière.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque mettre la table pour le premier match des Canadiens de Montréal à domicile, mardi, au micro de Patrick Lagacé.

Autres sujets abordés :

  • Contrat de huit ans pour le défenseur Lane Hutson;
  • Martin St-Louis a accordé une longue entrevue à Mario Langlois aux Amateurs de sports;
  • Deuxième défaite de suite des Blue Jays dans leur série contre les Mariners;
  • Victoire des Alouettes de Montréal contre le Rouge et Noir d’Ottawa.
     

