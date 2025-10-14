Les Canadiens de Montréal disputeront ce mardi leur premier match au Centre Bell de la saison contre le Kraken de Seattle.

Le Tricolore connaît un bon début de saison, alors que les joueurs de Martin St-Louis ont récolté deux victoires lors de leurs trois premiers affrontements sur la route, la semaine dernière.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque mettre la table pour le premier match des Canadiens de Montréal à domicile, mardi, au micro de Patrick Lagacé.

Autres sujets abordés :