Les Canadiens de Montréal disputeront ce mardi leur premier match au Centre Bell de la saison contre le Kraken de Seattle.
Le Tricolore connaît un bon début de saison, alors que les joueurs de Martin St-Louis ont récolté deux victoires lors de leurs trois premiers affrontements sur la route, la semaine dernière.
Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque mettre la table pour le premier match des Canadiens de Montréal à domicile, mardi, au micro de Patrick Lagacé.
Autres sujets abordés :
- Contrat de huit ans pour le défenseur Lane Hutson;
- Martin St-Louis a accordé une longue entrevue à Mario Langlois aux Amateurs de sports;
- Deuxième défaite de suite des Blue Jays dans leur série contre les Mariners;
- Victoire des Alouettes de Montréal contre le Rouge et Noir d’Ottawa.