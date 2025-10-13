L'entraîneur du CH aux Amateurs de sports

Après un périple de trois matchs à l'étranger, les Canadiens sont de retour à Montréal, à la veille de leur première rencontre de la saison sur leur glace du Centre Bell.
En ce lundi de l'Action de grâce, Martin St-Louis discute en face à face avec Mario Langlois.
Lors de l'entrevue, le Lavallois de 50 ans insiste sur le droit à l’erreur, la valorisation des intentions plutôt que des résultats, et l’inspiration tirée de l’effort collectif, tout en mentionnant la rentrée locale à Brossard et les succès récents de l’équipe.
Écoutez l'entraîneur-chef des Canadiens de Montréal, lundi soir, aux Amateurs de sports avec Mario Langlois.
Autres sujets abordés:
- L’importance de la culture d’équipe, du respect, de la confiance et de l’altruisme pour bâtir un groupe performant;
- La signature de contrat de Hutson;
- La gestion des émotions lors des matchs, l’équilibre entre créativité et autorité, et l’importance d’expliquer les stratégies collectives.
«Je les traite [les joueurs] comme mes enfants [...] comme c'est ma famille. Ils le savent. Ça ne veut pas dire que je suis doux, puis que je suis toujours tout gentil. Ce n'est pas ça que je veux dire. Je suis «fair», je leur dis la vérité. Des fois, on se parle dans le blanc des yeux, mais il y a toujours du respect attaché. [...] C'est une chose très importante pour moi.»