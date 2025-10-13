L'entraîneur du CH aux Amateurs de sports

Après un périple de trois matchs à l'étranger, les Canadiens sont de retour à Montréal, à la veille de leur première rencontre de la saison sur leur glace du Centre Bell.

En ce lundi de l'Action de grâce, Martin St-Louis discute en face à face avec Mario Langlois.

Lors de l'entrevue, le Lavallois de 50 ans insiste sur le droit à l’erreur, la valorisation des intentions plutôt que des résultats, et l’inspiration tirée de l’effort collectif, tout en mentionnant la rentrée locale à Brossard et les succès récents de l’équipe.

Écoutez l'entraîneur-chef des Canadiens de Montréal, lundi soir, aux Amateurs de sports avec Mario Langlois.

Autres sujets abordés: