Éric Dupond-Moretti, ancien ministre français de la Justice, présente à Montréal son spectacle «J'ai dit oui» au Théâtre Maisonneuve.
Il y aborde avec humour et pédagogie la vie politique française, le travail ministériel et la méconnaissance du public face au travail des politiciens.
Écoutez l'ex-ministre de la Justice français, Éric Dupond-Moretti, présenter son nouveau spectacle et commenter l'actualité française au micro de Patrick Lagacé.
«Alors d'abord, avant de parler de politique française, on parle de politique tout court. Donc, ça, ça concerne les Québécois. Évidemment, on a une expression libre, démocratique. Il y a des choses qui sont drôles : la découverte du Parlement et puis toute la partie de réflexion sur pourquoi, au fond, le peuple déteste la classe politique.»
Autres sujets abordés:
- Les causes de la crise politique en France;
- L'ancien président Nicolas Sarkozy, condamné à cinq ans de prison, estime avoir subi un procès politique: «il a tort», estime Éric Dupond-Moretti.