Éric Dupond-Moretti, ancien ministre français de la Justice, présente à Montréal son spectacle «J'ai dit oui» au Théâtre Maisonneuve.

Il y aborde avec humour et pédagogie la vie politique française, le travail ministériel et la méconnaissance du public face au travail des politiciens.

Écoutez l'ex-ministre de la Justice français, Éric Dupond-Moretti, présenter son nouveau spectacle et commenter l'actualité française au micro de Patrick Lagacé.