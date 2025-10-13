Toujours pas d'issue au conflit commercial

Le chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet, critique l’absence de résultats concrets lors de la visite de Mark Carney à Washington, notamment concernant l'enjeu des tarifs.
Écoutez le chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet, commenter l'actualité sur la scène fédérale à Lagacé le matin.
«Il a affaibli les positions du Canada. Il n'a pas obtenu de réduction des tarifs, ces tarifs. Il disait pourtant qu'il allait les faire éliminer. Et aucune négociation commerciale à long terme n'a été entamée. Donc, ce n'est pas un succès à date (...) Il a prétendu qu'il allait tout régler. Monsieur Carney est responsable de ses propres engagements électoraux, c'est lui qui l'a dit.»
Autres sujets abordés:
- Le Bloc québécois collaborera avec le Parti Québécois d'ici les prochaines élections;
- Yves-François Blanchet émet des réserves quant au projet de constitution québécoise de la CAQ.