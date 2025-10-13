Toujours pas d'issue au conflit commercial

Le chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet, critique l’absence de résultats concrets lors de la visite de Mark Carney à Washington, notamment concernant l'enjeu des tarifs.

