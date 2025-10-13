Recrutement de professionnels en Outaouais

En raison des tensions avec le gouvernement autour du projet de loi 106, les médecins de l’Outaouais seraient de plus en plus nombreux à envisager de quitter le Québec pour exercer en Ontario.
Au fait de la situation, la ville d'Ottawa multiplie les efforts pour recruter des médecins québécois.
Écoutez à ce sujet le Dr Guillaume Charbonneau, président de l’Association des médecins omnipraticiens de l’Ouest du Québec, à Lagacé le matin.
«Le ratio de médecins par habitant le plus élevé au Québec est à Chelsea (près de Gatineau). Malheureusement, ces gens-là travaillent en grande majorité en Ontario, et on pourrait les recruter si on avait un gouvernement qui nous donnait les conditions favorables pour être attractifs, pour attirer ces médecins de l'autre côté de la rivière.»