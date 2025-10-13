Recrutement de professionnels en Outaouais

En raison des tensions avec le gouvernement autour du projet de loi 106, les médecins de l’Outaouais seraient de plus en plus nombreux à envisager de quitter le Québec pour exercer en Ontario.

Au fait de la situation, la ville d'Ottawa multiplie les efforts pour recruter des médecins québécois.

Écoutez à ce sujet le Dr Guillaume Charbonneau, président de l’Association des médecins omnipraticiens de l’Ouest du Québec, à Lagacé le matin.