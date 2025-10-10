Les amateurs de sports - Ça sent la coupe

 Aller au contenu
Hockey
«Après le match du Canadien, hier soir, ça sent la coupe!» -Maxime Talbot

par 98.5

le 10 octobre 2025 22:26

Mario Langlois
Mario Langlois
Pierre Gervais
Pierre Gervais
«Après le match du Canadien, hier soir, ça sent la coupe!» -Maxime Talbot
Ça sent la coupe, avec Pierre Gervais, Maxime Talbot et Mario Langlois / Cogeco Média

À Ça sent la coupe cette semaine, Mario Langlois et Pierre Gervais reçoivent Maxime Talbot, ex-joueur des Penguins de Pittsburgh (2004 à 2011), des Flyers de Philadelphie (2011-2012), de l'Avalanche du Colorado (2013 à 2015) et des Bruins de Boston (2014-2016). 

Il co-anime le balado Entre la poire et le fromage

Parmi les nombreux sujets traités, il y a la version actuelle des Canadiens de Montréal et l'excellente chimie d’équipe sous Martin St-Louis: «Cole Caufield a des étoiles dans les yeux en parlant de son entraîneur», a dit Maxime Talbot. 

Il partage aussi ses meilleurs souvenirs concernant le leadership inspirant de Sidney Crosby et de Mario Lemieux.

Le vin partagé par Pierre Gervais est le Château Clou du Pin Cuvée Premium Bordeaux Supérieur 2022.

Écoutez Ça sent la coupe, édition Maxime Talbot, vendredi, aux Amateurs de sports

Autres sujets abordés: 

  • Son expérience en KHL à Iaroslavl (Lokomotiv);
  • Son parcours entrepreneurial, avec des produits de boissons énergisantes et hydratantes, Mana et Behy; 
  • Son cheminement vers le bien-être, la méditation et l’arrêt de l’alcool;
  • L’adaptation des joueurs, la culture d’équipe, la retraite sportive, et la possibilité d’un transfert de Crosby à Montréal.

