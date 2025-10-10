Les amateurs de sports - Ça sent la coupe

À Ça sent la coupe cette semaine, Mario Langlois et Pierre Gervais reçoivent Maxime Talbot, ex-joueur des Penguins de Pittsburgh (2004 à 2011), des Flyers de Philadelphie (2011-2012), de l'Avalanche du Colorado (2013 à 2015) et des Bruins de Boston (2014-2016).

Il co-anime le balado Entre la poire et le fromage.

Parmi les nombreux sujets traités, il y a la version actuelle des Canadiens de Montréal et l'excellente chimie d’équipe sous Martin St-Louis: «Cole Caufield a des étoiles dans les yeux en parlant de son entraîneur», a dit Maxime Talbot.

Il partage aussi ses meilleurs souvenirs concernant le leadership inspirant de Sidney Crosby et de Mario Lemieux.

Le vin partagé par Pierre Gervais est le Château Clou du Pin Cuvée Premium Bordeaux Supérieur 2022.

