Sports
La valeur du sport

Matchs du CH à la TV: «Ça discute à plusieurs joueurs» -Hugues Léger

par 98.5

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 10 octobre 2025 23:32

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Matchs du CH à la TV: «Ça discute à plusieurs joueurs» -Hugues Léger
Les amateurs de sports / Cogeco Média

Il y a une nouvelle entente de diffusion des matchs des Canadiens de Montréal en français.

Où s'en va la couverture télévisuelle du CH?

Écoutez la chronique la valeur du sport avec Hugues Léger, DG de Tennis Montréal et spécialiste en marketing sportif, aux Amateurs de sports

Autres sujets abordés: 

  • Le contrat record de Cristiano Ronaldo avec Al-Nassr Football Club;
  • Le «stunt» publicitaire de LeBron James avec Hennessy;
  • La croissance de la LNH, dont la valeur des franchises double entre 2022 et 2025;
  • Le retour des Jeux olympiques.

