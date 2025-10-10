Il y a une nouvelle entente de diffusion des matchs des Canadiens de Montréal en français.
Où s'en va la couverture télévisuelle du CH?
Écoutez la chronique la valeur du sport avec Hugues Léger, DG de Tennis Montréal et spécialiste en marketing sportif, aux Amateurs de sports.
Autres sujets abordés:
- Le contrat record de Cristiano Ronaldo avec Al-Nassr Football Club;
- Le «stunt» publicitaire de LeBron James avec Hennessy;
- La croissance de la LNH, dont la valeur des franchises double entre 2022 et 2025;
- Le retour des Jeux olympiques.