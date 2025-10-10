 Aller au contenu
Quel moyen de transport est le moins stressant?

par 98.5

0:00
14:30

Entendu dans

Radio textos

le 10 octobre 2025 10:29

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Quel moyen de transport est le moins stressant?
Les recherches indiquent que la voiture serait le mode de transport qui protège le plus la santé mentale. / Adobe Stock

Une nouvelle étude de l'Université de Montréal vient bousculer les idées reçues. Contrairement à la croyance populaire, le stress du trafic et des nids-de-poule ne ferait pas de la voiture le pire choix pour le moral.

Au contraire, les recherches indiquent que la voiture serait le mode de transport qui protège le plus la santé mentale, surpassant même le vélo et la marche. 

L'explication tiendrait à un facteur psychologique clé: le contrôle.

Écoutez Marie-Eve Tremblay aborder les conclusions d'une nouvelle étude sur le stress et le transport en commun, à Radio textos, vendredi.

