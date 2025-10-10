Une nouvelle étude de l'Université de Montréal vient bousculer les idées reçues. Contrairement à la croyance populaire, le stress du trafic et des nids-de-poule ne ferait pas de la voiture le pire choix pour le moral.

Au contraire, les recherches indiquent que la voiture serait le mode de transport qui protège le plus la santé mentale, surpassant même le vélo et la marche.

L'explication tiendrait à un facteur psychologique clé: le contrôle.

Écoutez Marie-Eve Tremblay aborder les conclusions d'une nouvelle étude sur le stress et le transport en commun, à Radio textos, vendredi.