Justice et faits divers
Prenant la parole pour la première fois

Meurtre de Manon Savoie: Marc-André Houle aurait été «téléguidé»

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 10 octobre 2025 06:05

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Meurtre de Manon Savoie: Marc-André Houle aurait été «téléguidé»
Affaires judiciaires et faits divers avec Bénédicte Lebel / Cogeco Média

Marc-André Houle, cet homme qui a été trouvé coupable du meurtre prémédité de Manon Savoie, n’a pas parlé tout au long de son procès, mais jeudi, pour la première fois, il a pris la parole dans le cadre des observations sur sa peine au palais de justice de Saint-Hyacinthe.

Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel aborder les explications de l'homme qui soutient avoir été «poussé par une force» en lui, comme s'il était téléguidé, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

S’adressant à la famille de Manon Savoie, une femme qui allait tout simplement faire changer les batteries de sa montre au centre commercial en août 2021, il a dit: «Je n’étais pas comme ça dans la vie. Je m’excuse d’avoir bouleversé vos vies»

Autres sujets traités:

  • Un adolescent arrêté pour le meurtre d’un autre jeune à Terrebonne.

