La compagnie Rio Tinto vient d’annoncer la fermeture d’une de ses usines installées à Sorel-Tracy. En conséquence, 210 personnes au total perdront leur emploi dans les prochains mois.

Écoutez Nicolas Lapierre, directeur québécois du Syndicat des Métallos, brosser le portrait de la situation, jeudi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.