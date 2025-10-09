 Aller au contenu
Économie
À Sorel-Tracy

Fermeture d'une usine de Rio Tinto: 210 personnes perdront leur emploi

le 9 octobre 2025 13:37

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
La compagnie Rio Tinto vient d’annoncer la fermeture d’une de ses usines installées à Sorel-Tracy. En conséquence, 210 personnes au total perdront leur emploi dans les prochains mois.

Écoutez Nicolas Lapierre, directeur québécois du Syndicat des Métallos, brosser le portrait de la situation, jeudi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez. 

«La fermeture n'est pas causée par la grève [depuis le 10 juillet]. La grève, ça a peut-être juste accéléré [la fermeture]. C'est clair que ça s'annonçait vers un marché difficile.»

Nicolas Lapierre

Écoutez Patrick Péloquin, maire sortant de Sorel-Tracy, discuter ensuite de l'effet de cette nouvelle sur Sorel-Tracy et les citoyens.

