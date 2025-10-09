La compagnie Rio Tinto vient d’annoncer la fermeture d’une de ses usines installées à Sorel-Tracy. En conséquence, 210 personnes au total perdront leur emploi dans les prochains mois.
Écoutez Nicolas Lapierre, directeur québécois du Syndicat des Métallos, brosser le portrait de la situation, jeudi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«La fermeture n'est pas causée par la grève [depuis le 10 juillet]. La grève, ça a peut-être juste accéléré [la fermeture]. C'est clair que ça s'annonçait vers un marché difficile.»
Écoutez Patrick Péloquin, maire sortant de Sorel-Tracy, discuter ensuite de l'effet de cette nouvelle sur Sorel-Tracy et les citoyens.