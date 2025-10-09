Longue entrevue

À la grande entrevue du jeudi, l'humoriste, auteur et animateur François Morency partage avec Marie-Eve Tremblay son parcours polyvalent, de ses débuts à l'École nationale de l'humour à ses succès comme Discussions avec mes parents.

Il évoque la gestion de ses finances, l'impact de la démence de ses parents (2019, 2021), l'importance de son amitié avec Martin Langlois, et sa vision inclusive de l'humour québécois, marquée par la diversité générationnelle et ethnique.

Écoutez sa discussion avec l'animatrice, jeudi, à Radio textos.