L’avenir du secteur automobile canadien

Howard Lutnick, secrétaire du Commerce des États-Unis, a affirmé que le Canada doit accepter un rôle subordonné dans l'industrie automobile face aux ambitions américaines, marquant une approche transactionnelle et hiérarchique.

Mark Carney et Doug Ford ont réagi, Ford menaçant même de couper l’exportation d’énergie et de minéraux critiques si les États-Unis persistent, tandis que Carney évoque la nécessité de réduire la dépendance commerciale envers les États-Unis ou de sécuriser l’accès au marché américain, soulignant les enjeux politiques et économiques pour le Canada.

Quels sont les choix stratégiques du Canada, dans ce contexte?

Doit-on forger rapidement des alliances européennes et asiatiques?

