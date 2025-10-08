Projet de constitution du Québec

La CAQ souhaite inclure le droit à l'avortement pour les femmes au Québec dans le projet de constitution que la formation politique présentera jeudi à l'Assemblée nationale.
Écoutez Nathalie Normandeau expliquer pourquoi elle estime qu'il s'agit d'une mauvaise idée, mercredi, au micro de Philippe Cantin.
«Si le gouvernement a fait ce choix, ça ne part peut-être pas d'une mauvaise intention, bien au contraire. Mais ça va fragiliser le droit à l'avortement pour les femmes. Pourquoi? Parce que ça donne des munitions aux groupes qui sont contre l'avortement, ça leur donne des munitions pour contester devant les tribunaux cette disposition contenue dans une loi.»
