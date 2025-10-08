 Aller au contenu
Politique provinciale
Projet de constitution du Québec

«Ça va fragiliser le droit à l'avortement pour les femmes» -Nathalie Normandeau

par 98.5

0:00
8:00

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 8 octobre 2025 17:31

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Ça va fragiliser le droit à l'avortement pour les femmes» -Nathalie Normandeau
L'éditorial de Nathalie Normandeau / Cogeco Média

La CAQ souhaite inclure le droit à l'avortement pour les femmes au Québec dans le projet de constitution que la formation politique présentera jeudi à l'Assemblée nationale.

Écoutez Nathalie Normandeau expliquer pourquoi elle estime qu'il s'agit d'une mauvaise idée, mercredi, au micro de Philippe Cantin. 

«Si le gouvernement a fait ce choix, ça ne part peut-être pas d'une mauvaise intention, bien au contraire. Mais ça va fragiliser le droit à l'avortement pour les femmes. Pourquoi? Parce que ça donne des munitions aux groupes qui sont contre l'avortement, ça leur donne des munitions pour contester devant les tribunaux cette disposition contenue dans une loi.»

Nathalie Normandeau

Aussi dans ce segment : 

  • Après une semaine de travaux parlementaires, le gouvernement est déjà débordé

