Marcher 3 à 5 minutes chaque demi-heure serait bénéfique pour la santé, selon l'Agence de santé publique de la France.

Dans des recommandations publiées mercredi, elle conseille de quitter plus souvent la position assise, que ce soit au travail, à l'école ou à la maison.

Les périodes prolongées de sédentarité augmentent le risque de développer des maladies cardiovasculaires, respiratoires ou ostéoarticulaires ainsi que le diabète de type 2, l'obésité, et même certains cancers.

Écoutez à ce sujet le Dr Paul Poirier, cardiologue et chercheur à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, au micro de Patrick Lagacé.