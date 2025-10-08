Un automne particulier

Comme plusieurs, vous avez probablement remarqué que les coccinelles sont très nombreuses cet automne. Elles semblent être partout!
Est-ce pire cette année? Doit-on s'en débarasser? Peuvent-elles causer des dommages? Peut-on se faire mordre par une coccinelle?
Écoutez Maxim Larrivée, directeur de l'insectarium et entomologiste de formation, en discuter avec Patrick Lagacé, mercredi.
«Ce sont des coccinelles asiatiques. C'est une espèce qu'on a introduite au Québec et dans le nord-est de l'Amérique du Nord pour faire de la lutte biologique dans les champs. Étant donné que c'est une espèce introduite, elles ont tellement aimé l'endroit qu'elles se sont reproduites en très grande quantité ces dernières années. Quand le temps froid arrive, elles veulent se réfugier dans des maisons, des garages ou des endroits où elles vont pouvoir passer l'hiver.»