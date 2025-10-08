Un automne particulier

Comme plusieurs, vous avez probablement remarqué que les coccinelles sont très nombreuses cet automne. Elles semblent être partout!

Est-ce pire cette année? Doit-on s'en débarasser? Peuvent-elles causer des dommages? Peut-on se faire mordre par une coccinelle?

Écoutez Maxim Larrivée, directeur de l'insectarium et entomologiste de formation, en discuter avec Patrick Lagacé, mercredi.