 Aller au contenu
Société
Le discours de Québec dénoncé

Seuil d'immigration: la FTQ craint une montée de la méfiance et de la haine

par 98.5

0:00
4:37

Entendu dans

Lagacé le matin

le 8 octobre 2025 08:23

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Seuil d'immigration: la FTQ craint une montée de la méfiance et de la haine
Patrick Lagacé / Cogeco Média

La Fédération des travailleurs du Québec (FTQ) craint que le discours de Québec sur les seuils d'immigration ne fasse qu'amplifier la haine et la méfiance envers les personnes immigrantes.

En conférence de presse mardi, la FTQ a affirmé que cette baisse alimente la précarité, l'exclusion et les tensions sociales. 

Les syndicats plaident pour plus de stabilité, plus de francisation et moins de statuts temporaires.

Écoutez Denis Bolduc, secrétaire général de la FTQ, parler de cet enjeu au micro de Patrick Lagacé, mercredi. 



«Je m'inquiète actuellement du ton, du discours pris pour justifier l'établissement de seuil. [...] On prend des raccourcis pour se justifier, on a tendance à faire porter le poids des problèmes sociaux sur les dos des personnes immigrantes. [...] Ça, ça crée jusqu'à un sentiment de méfiance et même parfois de haine envers les immigrants et ça, ce n'est pas bon.»

Denis Bolduc

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Comment améliorer la sécurité des signaleurs routiers?
Le Québec maintenant
Comment améliorer la sécurité des signaleurs routiers?
0:00
7:03
Rencontre Trump-Carney: «Ils s'entendaient comme larrons en foire, mais...»
Lagacé le matin
Rencontre Trump-Carney: «Ils s'entendaient comme larrons en foire, mais...»
0:00
19:20

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Sommes-nous envahis par les coccinelles? «C'est vrai qu'on en voit beaucoup»
Un automne particulier
Sommes-nous envahis par les coccinelles? «C'est vrai qu'on en voit beaucoup»
«Il y a une volonté de changement» -Soraya Martinez Ferrada
En tête dans les sondages
«Il y a une volonté de changement» -Soraya Martinez Ferrada
Nouveau-né abandonné à Longueuil: la mère «pourrait être dans un état critique»
La police cherche les parents
Nouveau-né abandonné à Longueuil: la mère «pourrait être dans un état critique»
Trump-Carney: «Il était temps de réchauffer la relation» -Martine Hébert
Un succès même sans entente?
Trump-Carney: «Il était temps de réchauffer la relation» -Martine Hébert
Thermostats intelligents gratuits: «Un monopole en a créé un autre»
Hydro-Québec
Thermostats intelligents gratuits: «Un monopole en a créé un autre»
Québec voulait armer les contrôleurs routiers en 2024: que s'est-il passé?
Confinés à leur poste de contrôle depuis mars
Québec voulait armer les contrôleurs routiers en 2024: que s'est-il passé?
Début de saison du CH: Jean-Michel Bourque pousse la note!
Un chroniqueur sportif aux multiples talents
Début de saison du CH: Jean-Michel Bourque pousse la note!
Rencontre Trump-Carney: «Dur à croire qu'on est en pleine guerre commerciale»
Beaucoup de réactions, dont sur la décoration!
Rencontre Trump-Carney: «Dur à croire qu'on est en pleine guerre commerciale»
Spécial «vert» | L'énigme du mercredi 8 octobre
Lagacé le matin
Spécial «vert» | L'énigme du mercredi 8 octobre
Documentaire sur Éric Lapointe: «On n'est pas dans la complaisance»
Il parle de ses problèmes avec l'alcool
Documentaire sur Éric Lapointe: «On n'est pas dans la complaisance»
Rencontre Trump-Carney: «Ils s'entendaient comme larrons en foire, mais...»
Aucune entente concrète
Rencontre Trump-Carney: «Ils s'entendaient comme larrons en foire, mais...»
Bébé abandonné à Longueuil: la police diffuse une vidéo
La mère toujours recherchée
Bébé abandonné à Longueuil: la police diffuse une vidéo
Canadiens de Montréal: place au premier match de la saison!
Contre les Maple Leafs à Toronto
Canadiens de Montréal: place au premier match de la saison!
Être ou ne pas être vacciné? «C'est normal de se poser des questions»
Nouveau livre d'un médecin néonatalogiste
Être ou ne pas être vacciné? «C'est normal de se poser des questions»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Lagacé le matin
En direct
Lagacé le matin
En ondes jusqu’à 10:00