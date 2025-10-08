Le discours de Québec dénoncé

La Fédération des travailleurs du Québec (FTQ) craint que le discours de Québec sur les seuils d'immigration ne fasse qu'amplifier la haine et la méfiance envers les personnes immigrantes.

En conférence de presse mardi, la FTQ a affirmé que cette baisse alimente la précarité, l'exclusion et les tensions sociales.

Les syndicats plaident pour plus de stabilité, plus de francisation et moins de statuts temporaires.

Écoutez Denis Bolduc, secrétaire général de la FTQ, parler de cet enjeu au micro de Patrick Lagacé, mercredi.





