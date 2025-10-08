En tête dans les sondages

La cheffe d'Ensemble Montréal Soyara Martinez Ferrada est en tête des sondages dans la course à la mairie, selon un coup de sonde Léger/CTV News.

Avec 21% des intentions de vote, elle devance de 9 points Luc Rabouin qui est à la tête de Projet Montréal alors que 55% des répondants disent être insatisfaits du parti de Valérie Plante.

Quelques heures après un débat tendu entre les candidats à la mairie et après avoir exclu un candidat de son équipe, Soraya Martinez Ferrada fait le point sur sa campagne électorale.

Écoutez son entrevue au micro de Patrick Lagacé, mercredi, où elle aborde le fait qu'elle est peu connue par les électeurs montréalais.