Politique
En tête dans les sondages

«Il y a une volonté de changement» -Soraya Martinez Ferrada

Lagacé le matin

le 8 octobre 2025 08:18

Patrick Lagacé
«Il y a une volonté de changement» -Soraya Martinez Ferrada
Soraya Martinez Ferrada en 2024 / La Presse Canadienne

La cheffe d'Ensemble Montréal Soyara Martinez Ferrada est en tête des sondages dans la course à la mairie, selon un coup de sonde Léger/CTV News.

Avec 21% des intentions de vote, elle devance de 9 points Luc Rabouin qui est à la tête de Projet Montréal alors que 55% des répondants disent être insatisfaits du parti de Valérie Plante.

Quelques heures après un débat tendu entre les candidats à la mairie et après avoir exclu un candidat de son équipe, Soraya Martinez Ferrada fait le point sur sa campagne électorale.

Écoutez son entrevue au micro de Patrick Lagacé, mercredi, où elle aborde le fait qu'elle est peu connue par les électeurs montréalais.

«Je n'ai jamais regardé les sondages. Je fais ma campagne et j'ai du fun à faire ça. [...] C'est vrai qu'on est en train de faire une campagne municipale où il n'y a pas de vedette connue du grand public. Mais moi, ce que j'enregistre, c'est qu'il y a une volonté de changement.»

Soraya Martinez Ferrada

Sujets abordés

  • Les problèmes de chantier à Montréal;
  • La crise de l'itinérance;
  • Les pistes cyclables;
  • L'ex-candidat Alexandre Giasson, exclu en raison des propos injurieux tenus en ligne. 

