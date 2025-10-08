 Aller au contenu
Justice et faits divers
La mère toujours recherchée

Bébé abandonné à Longueuil: la police diffuse une vidéo

par 98.5

0:00
5:36

Entendu dans

Lagacé le matin

le 8 octobre 2025 06:03

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Bébé abandonné à Longueuil: la police diffuse une vidéo
La résidence devant laquelle le bébé a été abandonné dimanche soir à Longueuil. / Cogeco Média

Le Service de police de l'agglomération de Longueuil a publié une courte vidéo concernant ce bébé abandonné sur le perron d'une résidence.

On y voit une personne marcher sur un trottoir en tenant l'enfant dans ses bras. La vidéo a été captée quelques minutes avant l'abandon du petit garçon.

La police espère que ces images permettront d'identifier la mère de l'enfant afin de lui porter assistance.

Écoutez Bénédicte Lebel faire le point sur ce dossier au micro de Patrick Lagacé, mercredi.

Autre sujet abordé

  • Une piétonne grièvement blessée après avoir été happée par un automobiliste à Pointes-aux-Trembles.

