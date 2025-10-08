La mère toujours recherchée

Le Service de police de l'agglomération de Longueuil a publié une courte vidéo concernant ce bébé abandonné sur le perron d'une résidence.

On y voit une personne marcher sur un trottoir en tenant l'enfant dans ses bras. La vidéo a été captée quelques minutes avant l'abandon du petit garçon.

La police espère que ces images permettront d'identifier la mère de l'enfant afin de lui porter assistance.

Écoutez Bénédicte Lebel faire le point sur ce dossier au micro de Patrick Lagacé, mercredi.

