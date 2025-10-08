Contre les Maple Leafs à Toronto

Les Canadiens de Montréal entameront leur saison régulière mercredi soir face aux Maple Leafs à Toronto.

L'entraîneur-chef Martin St-Louis a d'ailleurs commencé la saison en force avec une autre citation qui a retenu l'attention concernant Mike Matheson.

Écoutez Jean-Michel Bourque qui discute du dernier entraînement du CH avant le début de la saison régulière au micro de Patrick Lagacé.

Autres sujets abordés