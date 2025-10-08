 Aller au contenu
Sports
Contre les Maple Leafs à Toronto

Canadiens de Montréal: place au premier match de la saison!

par 98.5

0:00
3:38

Entendu dans

Lagacé le matin

le 8 octobre 2025 05:53

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Canadiens de Montréal: place au premier match de la saison!
Oliver Kapanen et ses coéquipiers sauteront sur la glace mercredi soir à Toronto pour le premier match de la saison régulière. / La Presse Canadienne

Les Canadiens de Montréal entameront leur saison régulière mercredi soir face aux Maple Leafs à Toronto.

L'entraîneur-chef Martin St-Louis a d'ailleurs commencé la saison en force avec une autre citation qui a retenu l'attention concernant Mike Matheson.

Écoutez Jean-Michel Bourque qui discute du dernier entraînement du CH avant le début de la saison régulière au micro de Patrick Lagacé. 

Autres sujets abordés

  • Première soirée d'activités dans la LNH;
  • Baseball majeur: les Blue Jays n'ont pas réussi à balayer les Yankees.

Lagacé le matin
Lagacé le matin
En ondes jusqu’à 10:00