Hockey
Ligue américaine

«Je suis très confiant de voir le Rocket comme une des bonnes équipes»

le 7 octobre 2025 21:02

Mario Langlois
Mario Langlois
Stéphane Leroux
Stéphane Leroux
«Je suis très confiant de voir le Rocket comme une des bonnes équipes»
Le Rocket de Laval amorce sa saison vendredi prochain face au Moose au Manitoba. Les hommes de Pascal Vincent, qui ont terminé au premier rang de la saison régulière l'an dernier, ont-ils tout ce qu'il faut pour rester au sommet?

Malgré les départs, et les blessures à David Reinbacher et William Trudeau, Stéphane Leroux pense que oui.

Écoutez le spécialiste du hockey junior et expert hockey de RDS en discuter avec Mario Langlois, mardi, aux Amateurs de sports.

Autres sujets abordés

  • Ne lancez pas tout de suite la serviette avec Filip Mesar;
  • «Dans bien des équipes, le défenseur Adam Engstrom aurait amorcé la saison dans la LNH», juge Stéphane Leroux

