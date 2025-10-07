Ligue américaine

Le Rocket de Laval amorce sa saison vendredi prochain face au Moose au Manitoba. Les hommes de Pascal Vincent, qui ont terminé au premier rang de la saison régulière l'an dernier, ont-ils tout ce qu'il faut pour rester au sommet?

Malgré les départs, et les blessures à David Reinbacher et William Trudeau, Stéphane Leroux pense que oui.

Écoutez le spécialiste du hockey junior et expert hockey de RDS en discuter avec Mario Langlois, mardi, aux Amateurs de sports.