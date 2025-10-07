 Aller au contenu
Hockey
Canadiens de Montréal

«Ça prend une attitude, si on veut se défendre» -Martin St-Louis

par 98.5 Sports

0:00
11:50

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 7 octobre 2025 18:57

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Martin McGuire
Martin McGuire
«Ça prend une attitude, si on veut se défendre» -Martin St-Louis
Martin St-Louis et les joueurs des Canadiens. / PC/Graham Hughes

Les Canadiens de Montréal ont tenu un dernier entraînement à Brossard, mardi, avant de s'envoler vers Toronto en vue du match d'ouverture de la saison 2025-2026 contre les Maple Leafs, mercredi.

Martin McGuire était sur place et il discute de la préparation des  Canadiens au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Les trios n'ont pas changé en vue du match d'ouverture
  • Martin St-Louis a mis l'accent sur la défense et les unités spéciales (40% de la pratique à Brossard)
  • On devra améliorer le différentiel à cinq contre cinq cette saison
  • L'importance de l’attitude collective, du rôle de Mike Matheson et du gardien Samuel Montembeault pour améliorer la performance défensive et viser les séries.

