Les Canadiens de Montréal ont tenu un dernier entraînement à Brossard, mardi, avant de s'envoler vers Toronto en vue du match d'ouverture de la saison 2025-2026 contre les Maple Leafs, mercredi.
Martin McGuire était sur place et il discute de la préparation des Canadiens au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Les trios n'ont pas changé en vue du match d'ouverture
- Martin St-Louis a mis l'accent sur la défense et les unités spéciales (40% de la pratique à Brossard)
- On devra améliorer le différentiel à cinq contre cinq cette saison
- L'importance de l’attitude collective, du rôle de Mike Matheson et du gardien Samuel Montembeault pour améliorer la performance défensive et viser les séries.