Les Canadiens de Montréal ont tenu un dernier entraînement à Brossard, mardi, avant de s'envoler vers Toronto en vue du match d'ouverture de la saison 2025-2026 contre les Maple Leafs, mercredi.

Martin McGuire était sur place et il discute de la préparation des Canadiens au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

