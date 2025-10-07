Hausse du coût de la vie

Le nouveau rapport de l'indice des dettes à la consommation de MNP révèle un constat alarmant: un Québécois sur deux est à 200$ près de l'insolvabilité.

Le syndic autorisé Pierre Fortin confirme que cette «anxiété» est bien réelle et s'explique par un fossé grandissant entre ceux qui sont devenus propriétaires avant la pandémie et ceux qui subissent de plein fouet la hausse des loyers.

Quoi faire si une telle situation survient?

Écoutez Pierre Fortin, syndic autorisé en insolvabilité, donner des conseils aux Québécois qui vivent d'une paie à l'autre, au micro de Marie-Eve Tremblay, mardi.