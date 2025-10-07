 Aller au contenu
Économie
Hausse du coût de la vie

Un Québécois sur deux à 200$ près de l’insolvabilité

par 98.5

0:00
20:27

Entendu dans

Radio textos

le 7 octobre 2025 10:38

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Un Québécois sur deux à 200$ près de l’insolvabilité
Un Québécois sur deux est à 200$ près de l'insolvabilité. / Adobe Stock

Le nouveau rapport de l'indice des dettes à la consommation de MNP révèle un constat alarmant: un Québécois sur deux est à 200$ près de l'insolvabilité.

Le syndic autorisé Pierre Fortin confirme que cette «anxiété» est bien réelle et s'explique par un fossé grandissant entre ceux qui sont devenus propriétaires avant la pandémie et ceux qui subissent de plein fouet la hausse des loyers. 

Quoi faire si une telle situation survient?

Écoutez Pierre Fortin, syndic autorisé en insolvabilité, donner des conseils aux Québécois qui vivent d'une paie à l'autre, au micro de Marie-Eve Tremblay, mardi.

«C'est ça souvent l'insolvabilité: de ne pas être en mesure de faire ses paiements. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'on est acculé à la faillite. Si on est à 200$ d'être insolvable, ça ne veut pas dire qu'on va faire faillite. On fait faillite lorsque la situation est beaucoup plus grave, et bien souvent, pas toujours, mais bien souvent parce qu'on laisse aller les choses.»

Pierre Fortin

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Petites créances: vers une réduction des délais judiciaires à Montréal?
Lagacé le matin
Petites créances: vers une réduction des délais judiciaires à Montréal?
0:00
8:21
ArcelorMittal Contrecoeur ferme ses portes pour une semaine
Le Québec maintenant
ArcelorMittal Contrecoeur ferme ses portes pour une semaine
0:00
4:33

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
Politique municipale: «Le principal problème? Les conflits internes»
Vague de haine
Politique municipale: «Le principal problème? Les conflits internes»
La mystérieuse disparition d’une aviatrice relancée par Donald Trump
Amelia Earhart
La mystérieuse disparition d’une aviatrice relancée par Donald Trump
«Les Décarbonés»: 50 000$ à gagner pour sauver la planète
Environnement
«Les Décarbonés»: 50 000$ à gagner pour sauver la planète
Pourquoi un médicament pour l’alzheimer n’est pas disponible au Canada?
Un effet positif pour un petit groupe de patients
Pourquoi un médicament pour l’alzheimer n’est pas disponible au Canada?
«Pas dans ma cour»: l'expérience et les anecdotes de l'ex-maire Stéphane Gendron
Des arguments bidons?
«Pas dans ma cour»: l'expérience et les anecdotes de l'ex-maire Stéphane Gendron
Rémunération des artistes sur les plateformes: «C'est ridicule!»
Musique québécoise
Rémunération des artistes sur les plateformes: «C'est ridicule!»
La sexualité tardive serait de plus en plus fréquente
Vierge à 49 ans
La sexualité tardive serait de plus en plus fréquente
Le malaise des hommes à prendre position sur la violence faite aux femmes
Le Boys club
Le malaise des hommes à prendre position sur la violence faite aux femmes
Devrait-on tourner le dos à un artiste controversé ?
Culture de l'annulation
Devrait-on tourner le dos à un artiste controversé ?
La sexualité tardive serait de plus en plus fréquente
Vierge à 49 ans
La sexualité tardive serait de plus en plus fréquente
«Les maisons d'hébergement sont encore un besoin, plus que jamais»
Violence conjugale
«Les maisons d'hébergement sont encore un besoin, plus que jamais»
Est-ce que vous avez cessé de prendre des médicaments, faute d’argent?
Les effets de l'inflation
Est-ce que vous avez cessé de prendre des médicaments, faute d’argent?
«Le lien de confiance entre François Legault et la population est brisé»
Pourquoi la CAQ est-elle au plus bas?
«Le lien de confiance entre François Legault et la population est brisé»
Les produits alimentaires transformés sont-ils réellement plus économiques ?
Kraft Dinner, Hamburger Helper...
Les produits alimentaires transformés sont-ils réellement plus économiques ?
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Radio textos
En direct
Radio textos
En ondes jusqu’à 12:00