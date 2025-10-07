Nouveau livre d'un médecin néonatalogiste

Faut-il se faire vacciner? Faut-il faire vacciner nos enfants? Y a-t-il des risques? La vaccination suscite de multiples questions, surtout depuis la pandémie.

C'est pourquoi le médecin néonatalogiste Arnaud Gagneur a décidé de publier un livre sur le sujet afin de démystifier la vaccination.

Dans son ouvrage Être ou ne pas être vacciné?, il aborde les peurs entourant la vaccination, mais aussi les raisons et la science qui se cachent derrière.

Écoutez Arnaud Gagneur, médecin néonatalogiste et professeur au CIUSSS de l'Estrie-CHUS, en discuter avec Patrick Lagacé.