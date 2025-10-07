Une décision importante à venir

Baseball, basketball, hockey, tennis... Il ne manque pas de sujets dans le monde du sport!
Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque faire le point sur l'actualité sportive au micro de Patrick Lagacé, mardi.
Sujets abordés
- Les Blue Jays pourraient balayer les Yankees dès mardi dans les séries du baseball majeur;
- Touché improbable en fin de rencontre dans la NFL;
- Début de la saison dans la LNH;
- LeBron James doit annoncer une décision importante;
- Une joueuse de tennis subit une augmentation mammaire pendant sa carrière.