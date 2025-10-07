 Aller au contenu
Sports
Une décision importante à venir

LeBron James annoncera-t-il sa retraite?

par 98.5

0:00
4:10

Entendu dans

Lagacé le matin

le 7 octobre 2025 09:11

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
LeBron James annoncera-t-il sa retraite?
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Baseball, basketball, hockey, tennis... Il ne manque pas de sujets dans le monde du sport!

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque faire le point sur l'actualité sportive au micro de Patrick Lagacé, mardi. 

Sujets abordés

  • Les Blue Jays pourraient balayer les Yankees dès mardi dans les séries du baseball majeur;
  • Touché improbable en fin de rencontre dans la NFL;
  • Début de la saison dans la LNH;
  • LeBron James doit annoncer une décision importante;
  • Une joueuse de tennis subit une augmentation mammaire pendant sa carrière.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Les Canadiens entament leur saison mercredi, à Toronto
Le Québec maintenant
Les Canadiens entament leur saison mercredi, à Toronto
0:00
4:15
Deux victoires écrasantes pour les Blue Jays au baseball
Lagacé le matin
Deux victoires écrasantes pour les Blue Jays au baseball
0:00
3:21

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Être ou ne pas être vacciné? «C'est normal de se poser des questions»
Nouveau livre d'un médecin néonatalogiste
Être ou ne pas être vacciné? «C'est normal de se poser des questions»
Tarifs douaniers: est-ce que l'économie américaine commence à être chamboulée?
Donald Trump continue d'en ajouter
Tarifs douaniers: est-ce que l'économie américaine commence à être chamboulée?
Y a-t-il vraiment trop de bureaucratie au municipal?
Le point de vue de Luc Ferrandez
Y a-t-il vraiment trop de bureaucratie au municipal?
Bouillon et sauces à fondue: le coup d'éclat publicitaire de Canton
Une campagne originale
Bouillon et sauces à fondue: le coup d'éclat publicitaire de Canton
Une nouvelle version de «Big Brother» arrive au Québec
Télé-réalité
Une nouvelle version de «Big Brother» arrive au Québec
Intelligence artificielle: «La justice ne devra jamais être rendue par un robot»
Projet pilote à la Cour supérieure
Intelligence artificielle: «La justice ne devra jamais être rendue par un robot»
Des milliers d'étudiants universitaires en grève jusqu'au 12 octobre
Le massacre du 7 octobre, deux ans plus tard
Des milliers d'étudiants universitaires en grève jusqu'au 12 octobre
Emboutie par un poids lourds: «J'aurais dû mourir cette journée-là»
Coincée entre un camion et un autobus
Emboutie par un poids lourds: «J'aurais dû mourir cette journée-là»
«C'est un drapeau rouge qu'on lève aujourd'hui» -Bernard Bigras
Lourdeur administrative à Montréal
«C'est un drapeau rouge qu'on lève aujourd'hui» -Bernard Bigras
Début de la campagne de vaccination contre les virus respiratoires au Québec
Vaccin contre la grippe et la COVID-19
Début de la campagne de vaccination contre les virus respiratoires au Québec
Tarifs: «Donald Trump cultive le chaos» -Jean Charest
Mark Carney en visite à Washington
Tarifs: «Donald Trump cultive le chaos» -Jean Charest
Dépenses de Noël: moins de cadeaux pour les amis et... les animaux de compagnie
Temps des Fêtes
Dépenses de Noël: moins de cadeaux pour les amis et... les animaux de compagnie
Est-ce qu'une constitution peut être adoptée sans consultation?
Québec déposera son projet sous peu
Est-ce qu'une constitution peut être adoptée sans consultation?
Messages haineux: appel à la bienveillance sur les réseaux sociaux
En pleine campagne électorale
Messages haineux: appel à la bienveillance sur les réseaux sociaux
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Radio textos
En direct
Radio textos
En ondes jusqu’à 12:00