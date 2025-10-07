Projet pilote à la Cour supérieure

L'intelligence artificielle s'invite à la Cour supérieure du Québec.

La Presse dévoilait lundi qu'une vingtaine de juges prenaient part dès cette semaine à un projet pilote.

Ils pourront utiliser l'intelligence artificielle pour les aider lors de la recherche et de la rédaction des décisions.

Cette nouveauté suscite toutefois beaucoup d'inquiétude alors que l'utilisation de l'intelligence artificielle pourrait venir miner la confiance du public envers le système de justice.

