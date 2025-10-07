 Aller au contenu
Société
Projet pilote à la Cour supérieure

Intelligence artificielle: «La justice ne devra jamais être rendue par un robot»

par 98.5

0:00
8:09

Entendu dans

Lagacé le matin

le 7 octobre 2025 08:42

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Intelligence artificielle: «La justice ne devra jamais être rendue par un robot»
L'intelligence artificielle s'invite à la Cour supérieure du Québec. / Adobe Stock

L'intelligence artificielle s'invite à la Cour supérieure du Québec.

La Presse dévoilait lundi qu'une vingtaine de juges prenaient part dès cette semaine à un projet pilote.

Ils pourront utiliser l'intelligence artificielle pour les aider lors de la recherche et de la rédaction des décisions.

Cette nouveauté suscite toutefois beaucoup d'inquiétude alors que l'utilisation de l'intelligence artificielle pourrait venir miner la confiance du public envers le système de justice.

Écoutez Marie-Anne Paquette, juge en chef de la Cour supérieure du Québec, au micro de Patrick Lagacé. 

«L'intelligence artificielle est partout, il y a un engouement pour ces outils-là et on a mis en place un projet pilote pour s'assurer de disposer d'un outil qui nous permettrait d'utiliser l'intelligence artificielle d'une façon encadrée et responsable dans le respect des principes de déontologie judiciaire. [...] La justice ne devra jamais être rendue par un robot.»

Marie-Anne Paquette

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Y a-t-il vraiment trop de bureaucratie au municipal?
Lagacé le matin
Y a-t-il vraiment trop de bureaucratie au municipal?
0:00
9:04
Tarifs douaniers: est-ce que l'économie américaine commence à être chamboulée?
Lagacé le matin
Tarifs douaniers: est-ce que l'économie américaine commence à être chamboulée?
0:00
7:08

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Être ou ne pas être vacciné? «C'est normal de se poser des questions»
Nouveau livre d'un médecin néonatalogiste
Être ou ne pas être vacciné? «C'est normal de se poser des questions»
Tarifs douaniers: est-ce que l'économie américaine commence à être chamboulée?
Donald Trump continue d'en ajouter
Tarifs douaniers: est-ce que l'économie américaine commence à être chamboulée?
Y a-t-il vraiment trop de bureaucratie au municipal?
Le point de vue de Luc Ferrandez
Y a-t-il vraiment trop de bureaucratie au municipal?
LeBron James annoncera-t-il sa retraite?
Une décision importante à venir
LeBron James annoncera-t-il sa retraite?
Bouillon et sauces à fondue: le coup d'éclat publicitaire de Canton
Une campagne originale
Bouillon et sauces à fondue: le coup d'éclat publicitaire de Canton
Une nouvelle version de «Big Brother» arrive au Québec
Télé-réalité
Une nouvelle version de «Big Brother» arrive au Québec
Des milliers d'étudiants universitaires en grève jusqu'au 12 octobre
Le massacre du 7 octobre, deux ans plus tard
Des milliers d'étudiants universitaires en grève jusqu'au 12 octobre
Emboutie par un poids lourds: «J'aurais dû mourir cette journée-là»
Coincée entre un camion et un autobus
Emboutie par un poids lourds: «J'aurais dû mourir cette journée-là»
«C'est un drapeau rouge qu'on lève aujourd'hui» -Bernard Bigras
Lourdeur administrative à Montréal
«C'est un drapeau rouge qu'on lève aujourd'hui» -Bernard Bigras
Début de la campagne de vaccination contre les virus respiratoires au Québec
Vaccin contre la grippe et la COVID-19
Début de la campagne de vaccination contre les virus respiratoires au Québec
Tarifs: «Donald Trump cultive le chaos» -Jean Charest
Mark Carney en visite à Washington
Tarifs: «Donald Trump cultive le chaos» -Jean Charest
Dépenses de Noël: moins de cadeaux pour les amis et... les animaux de compagnie
Temps des Fêtes
Dépenses de Noël: moins de cadeaux pour les amis et... les animaux de compagnie
Est-ce qu'une constitution peut être adoptée sans consultation?
Québec déposera son projet sous peu
Est-ce qu'une constitution peut être adoptée sans consultation?
Messages haineux: appel à la bienveillance sur les réseaux sociaux
En pleine campagne électorale
Messages haineux: appel à la bienveillance sur les réseaux sociaux
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Radio textos
En direct
Radio textos
En ondes jusqu’à 12:00