Nous sommes à moins de 48 heures du début de la saison 2025-2026 des Canadiens de Montréal.
Écoutez Martin McGuire et Dany Dubé faire le point avec l'animateur Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- À l'entraînement, les Canadiens sont passés à un autre niveau, lundi;
- Zachary Bolduc avait retrouvé Brendan Gallagher et Kirby Dach;
- Dany est encore un peu en attente de Zachary Bolduc, mais «je le trouve très efficace et très vif sur les rondelles libres.»;
- Est-ce qu'un Kirby Dach en santé va générer plus d'attaque pour les Canadiens?
- Cole Caufiled est bien plus robuste qu'à son arrivée à Montréal;
- Samuel Montembeault avec Martin et Dany lors du premier Bon match de la saison, mardi.